Egy csepp vizelet sem normális

Sokan egyáltalán nem tulajdonítanak jelentőséget egy-két vizeletcseppnek, pedig már ez is figyelmeztető tünete valamilyen alapbetegségnek vagy elváltozásnak. Ahogy számos más probléma esetében, úgy itt is igaz: minél hamarabb lépünk, annál egyszerűbben tudjuk megakadályozni, hogy a helyzet súlyosabbá váljon.

Vizelési napló: miért fontos? Napi vizelési szokásaink pontos és részletes feltárása rendkívül sokat segíthet orvosunknak, amikor szeretné felderíteni az ezzel kapcsolatos problémánk okait. Részletekért kattintson!

Felejtsük el az öndiagnózist és a találgatást, minden esetben forduljunk szakorvoshoz, hiszen az okok szerteágazóak lehetnek. Az orvos először kérdéseket tesz fel a páciensnek a panaszokkal kapcsolatban, majd szükség esetén különböző labor- és egyéb (például ultrahang) vizsgálatok következnek. Ezek alapján nemcsak a leghatékonyabb kezelést határozzák meg, hanem azt is, hogy az inkontinenciák közül melyik áll fenn a páciensnél.

Stressz, késztetés és túlfolyás

Az egyik leggyakoribb a stresszinkontinencia, amely terhelések következtében lép fel (a stressz kifejezés itt a hasűri nyomásra és nem a hétköznapi jelentésére utal). Előfordulhat köhögés, tüsszentés, nevetés, sportolás vagy más erőkifejtés közben. Okozhatja a medencét záró gátizmok meggyengülése, amely előfordulhat például túlsúly miatt, szülés után, illetve előidézhetik különböző betegségek vagy életmódbeli hatások. Lehet hormonális oka is a változó korban vagy terhesség alatt, és bár a stresszinkontinencia inkább a nők betegsége - különösen a fiatal- és a középkorúak között -, férfiaknál is felléphet például prosztataműtét után.

Az urge (sürgősségi vagy késztetéses) inkontinencia már nem kizárólag egy-két csepp akaratlan vizeletvesztést okozhat, hanem nagyobb mennyiséget is. Ebben az esetben a tünetet hirtelen, de rendszerint már túl későn fellépő inger után következnek be. Ezt a vizeletürítést biztosító izomszövetek önkéntelen összehúzódása, esetleg a hólyag fokozott érzékenysége vagy csökkent kapacitása okozza. Ezért az állapotért felelős lehet például egy húgyhólyaggyulladás, vagy idegrendszeri károsodások, húgycsőszűkület, daganat, esetleg jóindulatú prosztata-megnagyobbodás is. Míg utóbbit korábban leginkább műtétileg gyógyították, jelenleg az esetek többségében már gyógyszerekkel is jól kezelhető.

A túlfolyásos inkontinencia kis mennyiségű vizeletvesztéssel jár, melynek fő oka az elzáródás, vagy pedig a húgyhólyag gyenge izom-összehúzódása. Ebben az esetben is lehet ok a prosztata megnagyobbodás, illetve különböző gyógyszerek mellékhatása, fejlődési rendellenesség vagy például vesekő, illetve cukorbetegség is.

A reflexinkontinencia akkor jön létre, amikor a központi idegrendszeri károsodás vagy gerincvelősérülés következtében szűnik meg a vizelési folyamat irányítása. Ebben az esetben a beteg elveszti a kontrollt a tudatos vizelés felett, amely számára irányíthatatlanná válik.

Létezik kevert inkontinencia is, ebben az esetben egyszerre többfajta inkontinencia áll fenn. Arról is érdemes szót ejteni, hogy a vizeletcsepegés vagy -elfolyás további komplikációkat okozhat. Ilyen például a bőrirritáció az állandó nedvesség miatt, amely különböző fekélyeket, gyulladásokat és kiütések okozhat, ami újabb problémákat idézhet elő.

Intim torna, hólyagtréning és nedvszívó segédeszközök

Bármelyik inkontinencia okozza a tüneteket, ez az állapot akár rövid idő alatt is könnyen súlyossá válhat, kezelés nélkül idővel akár korlátozhatja a szokásos napi tevékenységeinket vagy a munkánk elvégzését, valamint a társas kapcsolataink rovására is mehet. Kérjünk mielőbb szakorvosi segítséget, hiszen ez a probléma többféleképpen is kezelhető.

Sok esetben elég hozzá például a rendszerese intim torna vagy a hólyagtréning. Mindkettő könnyen megtanulható akár idősebb korban is, az eredményük pedig néhány hét után már jelentős lehet. Ne feledjük el, hogy bár a vizeletürítés örökölt, visszatartása már tanult folyamat. A gátizmok megerősítésével ráadásul sok esetben nemcsak a vizeletcsepegést állíthatjuk meg, hanem még a szexuális életre is pozitív hatással lehet.

Bár előfordulhat, hogy a problémát gyógyszeresen vagy műtéti úton lehet csak eredményesen kezelni, sokszor pusztán a kezelőorvossal egyeztetett életmódváltás is komoly eredményeket hozhat. A légáteresztő, fokozott nedvszívó kapacitással bíró inkontinenciabetétek szintén megoldást jelentenek, biztonságérzetet nyújtanak az érintetteknek.