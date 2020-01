E-recept: gondok a gyógyszerkiváltással

Ahogy arról a HáziPatika.com-on folyamatosan beszámoltunk, 2017. november elseje óta kötelező az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használata a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók számára. 2018 áprilisa óta az EESZT-n elérhető e-recepttel is ki lehet váltani a vényköteles orvosságokat a patikákban, 2020 január 1-től pedig tovább bővült a rendszer. Immár a magánszolgáltatók is csatlakoztak az EESZT-hez, és hozzátartozóink receptjeit is kiválthatjuk, amennyiben megvan hozzá a megfelelő felhatalmazásunk.

Tudjon meg minden fontos információt az e-receptről videónkból. Kattintson, és értse meg az új rendszert!

De míg korábban az e-recept mellé kötelező gyógyszerfelírási igazolást kapott az orvostól mindenki (három vonalkódos papír), addig ez az új év első napjától immár nem kötelező (kérni viszont lehet!). Ennek hiányában azonban e-személyi vagy taj-kártya és régi személyi igazolvány kell a saját orvosságaink kiváltásához. Ha viszont más gyógyszereiért érkezünk a patikába, s nem szoktuk még meg az új rendszert, akkor bizony érhetnek kellemetlen meglepetések.

Még egy kör az orvosnál

"Sokan meglepődnek, hogy felírási igazolás és meghatalmazás híján nem viheti magával a szükséges gyógyszereket" - panaszolta a Népszavának egy gyógyszertár vezetője, aki azt is tapasztalja, hogy az orvosok nem szívesen adnak felírási igazolást a betegeknek. A lap a patikust idézve egy idős férfi esetét ismerteti, aki hiába jár évek óta ugyanoda kiváltani súlyos beteg felesége gyógyszereit, érvényes recept és meghatalmazás híján kénytelenek voltak visszairányítani a szakorvoshoz. "Abba bele sem merek gondolni, hogy akkor mit tennék, ha életmentő gyógyszer esetében kerülnék hasonló helyzetbe" - idézi a lap a gyógyszerésznőt.

Felírási igazolás és meghatalmazás nélkül nem válthatjuk ki hozzátartozónk gyógyszerét. Fotó: iStock

Az elnök éberségén múlott, hogy nem lett nagyobb baj

Nem egyszerű azonban a saját orvosság kiváltása sem, ha csak az E-térre hagyatkozunk, hiszen bármikor lehet rendszerhiba. A cikk szerint ez idén, rögtön az első munkanapon meg is történt: leállt az E-tér, a gyógyszerészek nem fértek hozzá a rendelvényekhez. Ha pedig mindez nem lenne elég, kiderült, a szaktárca megfeledkezett egy jogszabály-módosításról. Jelesül, korábban a patikusok kiadhatták a gyógyszert a felírási igazolásra rendszerhiba esetén, ez év elejétől azonban ez már tilos. "Az, hogy ebből nem lett tragédia, például cukorbetegek nem maradtak inzulin, vagy daganatosok nélkülözhetetlen készítmények nélkül, az a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének éberségén múlott. Ő levélben arra bátorította a gyógyszerészeket, hogy az ellátás biztonsága érdekében tegyenek úgy, mintha még élne e lehetőség, és adják ki a felírási igazolásokra is az orvosságokat" - ismertette a történteket a lap, megjegyezve, a szaktárca utólag támogatta ezt a döntést, viszont a jogszabályt azóta sem módosították.

Ahogy egy másik probléma is megoldásra vár. A 14 éven aluliak, illetve az ágyhoz kötöttek orvosságainak kiváltásához szükséges meghatalmazást - a funkció inaktivitása miatt - még nem lehet elintézni az E-térben, az érintettek viszont mozgásképtelenségük okán nehezen élhetnének az önrendelkezés másik lehetőségével: személyesen a kormányablakoknál.