Brit koronavírus-variáns: itthon is egyre gyorsabban terjed

Néhány nap alatt megduplázódott a brit koronavírus-mutánssal megfertőződött magyarok száma, ráadásul ezeknek az eseteknek csak egy kis része függ össze utazással. Egyes fertőzöttek ugyanis Németországból, Ukrajából és Nigériából tértek haza, a döntő többség azonban itthon kapta el az új variánst. Ez tehát azt jelenti, hogy Magyarországon is elindult a mutáció közösségi terjedése - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Vadányi Zoltán megkapja az oltás az első adagját Patocskai Anna Tünde háziorvostól Szegeden. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Ezért is fontos az oltás

A szakember szerint az új mutáció terjedése miatt is rendkívül nagy jelentősége van az új típusú koronavírus elleni oltási kampánynak, ugyanis szorgalmazni kell a védettség kialakulását. Mint mondta, a háziorvosok körében jelenleg is nagy munka zajlik a lakosság megvédése érdekében, az elmúlt napon például 16 ezer embert oltottak be a praxisokban.

Már az orosz vakcinával is oltanak

A tisztifőorvos kitért arra is, hogy ma már a Szputnyik V nevű, orosz vakcinával is oltanak. Ismertetése szerint első körben mintegy 560 főorvosi háziorvos választhatott ki 5-5 főt, akik a 4 kijelölt budapest oltópont egyikén megkaphatják a COVID-19 ellen védelmet nyújtó oltóanyagot. A maximális biztonság érdekében egyelőre csak a krónikus betegségekkel nem rendelkezőket oltják ezzel a készítménnyel, életkori megkötés azonban nincs - jegyezte meg Müller Cecília. Megemlítette továbbá, hogy a várandósoknak egyelőre egyik oltóanyagot sem ajánlják, ugyanis még folyik a vizsgálat ezzel kapcsolatban.

Viseljünk maszkot!

Elhangzott az is, hogy az elmúlt napon 128, szeptember 21-e óta pedig már 24556 személlyel szemben kellett intézkednie a rendőrségnek a koronavírus terjedésének megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

