Betegségre is utalhat, ha valaki válogatós

Az elmúlt időszakban több olyan cikk is bejárta a világsajtót, amelyek extrém módon válogatós fiatalokról szóltak - az egyik 17 éves fiú például meg is vakult, mert sült krumpliból, fehér kenyérből, burgonyasziromból és sonkából álló étrendje messze nem fedezte szervezete vitaminszükségletét. Az ilyen eseteket hallva joggal merül fel a kérdés: a válogatás vajon csak az elkényeztetett tizen- és huszonévesek hóbortja, vagy akár komolyabb probléma is állhat a jelenség mögött?

Neofóbia - kisgyerekeknél normális

Szinte mindenki átesik a válogatós korszakon, ami kisgyerekkorban teljesen normális. A New York Post által megkérdezett gyermekorvos, Dr. Natalie Muth neofóbiának, vagyis új ételektől való félelemnek nevezi a jelenséget. A szakember egyébként "The Picky Eater Project" címmel könyvet is írt a témában. Úgy véli, az egészen kicsi gyerekek kinövik a "finnyásságot", ha 15-20 alkalommal esznek az ismeretlen ételből, vagy ha az iskolában azt látják, hogy osztálytársaik milyen jóízűen falatoznak valamiből. Ám ha hároméves kor után is rendkívül válogatós egy kisgyerek, és a korának megfelelő magasságot és súlyt sem éri el, akkor érdemes felkeresni a gyerekorvost, mert egy komolyabb rendellenesség is állhat a háttérben.

Betegségre is utalhat, ha valaki felnőttként is válogatós. Fotó: iStock

ARFID, egy furcsa mentális betegség

Ritkán, de extrém esetek is előfordulhatnak, ahogy a fent említett 17 éves fiú története is mutatja. Ezek hátterében általában egy kevésbé ismert rendellenesség, az ARFID áll. Ez egy mozaikszó, amely az angol Avoidant Restrictive Food Intake Disorderből áll össze, és magyarra talán korlátozó táplálkozási zavarnak lehetne fordítani. Ez a furcsa mentális betegség az oka, hogy egyesek szabályosan félnek bizonyos ételek megkóstolásától.

Egy arizonai lány, McKaelen Elliot például szinte csak gofrit, mogyoróvajat, sajt és szósz nélküli pizzát, almát, bébirépát és sült krumplit evett - mindezt 15 éven át. "Emlékszem, olyan kifogásokkal álltam elő, mint hogy nem vagyok éhes. Attól féltem, ha a megszokottól eltérő ételeket ennék, biztosan elhánynám magam" - idézte a 20 éves lányt a New York Times. Szülei persze mindent megpróbáltak, de mind az otthoni módszerek, mind az orvosi tanácsok eredménytelennek bizonyultak.

Az orvosok egyébként úgy gondolták, hogy a lány csupán nagyon válogatós. Ő viszont 15 évesen már nem érte be ennyivel, és mivel szeretett volna randizni, de rettegett egy közös étkezéstől, végül egy étkezési rendellenességekkel foglalkozó klinikán kért szakorvosi segítséget. Ott derült ki, hogy az ARFID áll a háttérben.

Erről addig sem a lány, sem a családja nem hallott - a betegség egyébként 2013-ban került be az amerikai pszichiáterek mentális rendellenességek kórmeghatározó és statisztikai kézikönyvébe (DSM-V). Miután felismerték a lánynál problémát, McKaelen egyéni és csoportos terápiára kezdett járni, ami végül elhozta számára a gyógyulást: manapság már nem szorong az étkezések miatt, és szinte mindent megeszik, egyik új kedvence a burrito.