Betegséget jeleznek a sötét foltok

Az Addison-kór lényege a mellékvesekéreg működésének idült elégtelensége, amely súlyos esetben akár kómához, vagy halálhoz is vezethet. Tünetei a legtöbbször általánosak, viszont egy jól látható jel is utalhat a bajra.

megfelelő kezeléssel remekül kordában tartható. A mellékvese betegségei közül leginkább a Cushing-kór és a Conn-szindróma ismert szélesebb körben, ám sajnos kevesebb szó esik az Addison-kórról , mely általában alacsony testsúllyal, krónikus fáradtsággal, alacsony vércukorszinttel- és vérnyomással jár. Bár a tudomány jelen állása szerint gyógyíthatatlan betegségről van szó, ám Dr. Békési Gábor, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa szerint

Mellékvese kimerülés autoimmun folyamatok miatt

a szerv nem képes elegendő hormont termelni. A vesék csúcsán, sapkaszerűen elhelyezkedő mellékvesék háromféle hormont termelnek: olyanokat, melyek a só-és vízháztartásért felelősek (például aldoszteron), a cukoranyagcseréért, stressz reakciókért felelősöket (például kortizol), valamint a férfi és a női nemi hormonok is termelődnek itt. Amennyiben valamilyen ok miatt a mellékvese működése zavart szenved, úgy a fent említett hormonok mennyisége vészesen lecsökken, ami rossz esetben akár a teljesanyagcsereösszeomlásához is vezethet. Az Addison-kór a mellékvesekéreg betegsége, amikorA vesék csúcsán, sapkaszerűen elhelyezkedő mellékvesék háromféle hormont termelnek: olyanokat, melyek a só-és vízháztartásért felelősek (például aldoszteron), a cukoranyagcseréért, stressz reakciókért felelősöket (például kortizol), valamint a férfi és a női nemi hormonok is termelődnek itt. Amennyiben valamilyen ok miatt a mellékvese működése zavart szenved, úgy a fent említett hormonok mennyisége vészesen lecsökken, ami rossz esetben akár

Az Addison-kórnak lehet elsődleges és másodlagos formája is, attól függően, áll-e valamilyen más betegség a probléma hátterében. Az esetek többségében az ok autoimmun folyamat, de ezen kívül a hipofízis zavarai is előidézhetik a betegséget, fertőzések, daganatok is felfedezhetőek olykor mögötte.

Idült, súlyosbodó fáradtság

Izomgyengeség

Étvágytalanság

Testsúlyvesztés

Gyengeség, szédülés

A bőr sötét elszíneződése (fokozott pigmentációja)

Alacsony vérnyomás

Fokozott pigmentáció a bőrön

Bár az Addison-kór gyakran alattomosan alakul ki és általános tünetekkel jár, ám van egy jel, ami nagyban segíti a diagnózist. A betegség során ugyanis a bőrfestéket adó melanin termelődése a hormonális hatások miatt zavart szenved, ezért sötét foltok keletkeznek a bőrön és a nyálkahártyán (leginkább a hajlatoknál, a tenyéren, térden, körömágyon).

Az Addison-kór jelei lehetnek a bőrön megjelenő, sötét foltok

Laborvizsgálattal közelebb kerülhet a diagnózishoz

Mivel az Addison-kór igen általános tünetekkel jár, ezért a sokszor csak későn diagnosztizálják az állapotot, ami akár végzetes kimenetelű is lehet. Éppen ezért, ha a fent említett tüneteket tapasztalja, érdemes mihamarabb ellenőriztetnie laboratóriumi leleteit, ugyanis vannak eltérések, melyek a betegségre utalnak (alacsony szérumnátrium-szint, magas szérumkálium-szint, a vér csökkent pH-értéke, alacsony szérumaldoszteron-, kortizon- és kortizol-szintek, Addison-kór esetében magas ACTH-szint, hipofízis eredetű elégtelenség esetén alacsony ACTH-szint). Emellett képalkotó vizsgálatokkal érdemes megvizsgálni a mellékvese állapotát is.

Az Addison-kór lényege a mellékvesekéreg működésének idült elégtelensége, amely súlyos esetben az anyagcsere összeomlásához, kiszáradáshoz, keringési elégtelenséghez majd kómához és halálhoz vezethet. A betegségről mindent megtudhat az alábbi cikkünkből!

Addison kór esetén a kezelés alapja a hiányzó hormonok pótlása, ám fontos tudni, hogy a betegség jelenleg nem gyógyítható (viszont kordában tartható). Fontos, hogy bármilyen nagyobb terhelés (például nagyobb stressz) esetén a dózis módosítására lehet szükség, hogy elkerülhető legyen az életveszélyes Addison-krízis, ami a hormonszintek vészes csökkenésével jár.