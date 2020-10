Betegséget jelezhet, ha gyenge a markunk

Az emberi evolúció egyik legkomolyabb ugrása a visszaforduló hüvelykujj volt, amely lehetővé tette, hogy megragadjunk tárgyakat és átépítsük, megváltoztassuk a körülöttünk lévő világot. Nem mindegy azonban az sem, hogy milyen erővel tudjuk megfogni a dolgokat: a markunk erőssége ugyanis az általános egészségi állapotunkat is tükrözi. Az Iflscience cikke szerint a szorítás erőssége nem csak a fittsügünket jelezheti, de komoly betegségekre, például szívproblémákra, vagy akár daganatokra is utalhat.

Ilyen betegségekre utalhat a gyengébb szorítás

Hogy milyen erővel tudunk szorítani, azt számos tényező, például a nem, az életkor és a fizikai állapot is befolyásolja. Jellemzően a 20-30 év közötti férfiak fogása a legerősebb, míg a 75 év feletti nők marka fejti ki a legkisebb erőt. A 20-29 éves korosztályban az átlagos szorítóerő férfiaknál 46 kilogramm, míg a nőknél 29 kilogramm. Ez a két nemnél 39 kilogrammra és 23,5 kilogrammra csökken, mire átlépik a hatvanéves kort.

Markunk ereje is árulkodhat az egészségünkről. Fotó: Getty Images

Kutatási eredmények azt mutatják, hogy az átlagosnál alacsonyabb szorítóerővel rendelkező embereknél a különböző szívbetegségek kockázata is nagyobb. A gyenge marok ugyanis sok esetben a szívben kimutatható valamilyen káros folyamatra vezethető vissza.

Más kutatás szerint az erősebb markú emberek nagyobb arányban élnek túl egy daganatos megbetegedést is. Persze a túlélést alapvetően az befolyásolja, hogy milyen típusú a daganat, illetve milyen stádiumban fedezik fel az orvosok, egy tanulmány szerint viszont az erősebb markú emberek nagyobb valószínűséggel épültek fel például a nem kissejtes tüdőrákból. Nem ez az egyetlen daganattípus, amellyel szemben az erősebb kezűek védettebbek. Azoknak a 60-as éveikben lévő férfiaknak például, akiket vastagbél-, prosztata- vagy tüdőrákkal diagnosztizáltak, átlagosan közel 5 kilogrammal volt gyengébb a szorításuk a tanulmány szerint. A vizsgált nők között pedig az emlődaganat miatti halálozás volt magasabb azoknál, akiknél gyengébb szorítást mértek.

Hogy milyen erős a szorításunk, azt befolyásolja a testzsírszázalékunk is, a felhalmozódott zsírrétegek ugyanis az izomműködés hatékonyságát is rontják. Ez lehet az oka annak, hogy a gyengébb markúak nagyobb arányban szenvednek 2-es típusú cukorbetegségtől is, hiszen ez a betegség a testsúllyal is összefüggésbe hozható.