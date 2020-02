Betegségek, amelyek fogfájást okozhatnak

Gyulladások

Egyes egészségügyi problémák a szájüregbe, a fogakhoz kisugárzó fájdalmat okozhatnak - annak ellenére, hogy a betegség valójában más szervünket érinti.

A fogfájás - pontosabban az, amit annak érzékelünk - jöhet az állkapcsunkból is. Ennek hátterében gyakran a rágóízület valamilyen problémája, például gyulladása áll. Az ízület nem megfelelő működése akár szájzárat is okozhat. Az állkapocs izomzata ilyenkor begörcsöl, és nem tudjuk kinyitni a szánkat - ez akár porcelmozdulás következménye is lehet.

Nyálkövesség, arcüreggyulladás vagy szívbetegség is állhat a háttérben.

Az arcüreggyulladást is könnyen összekeverhetjük a fogfájással. Az arcüregek nyálkahártyájának gyulladása ugyani fájdalmas nyomásérzetet okozhat a felső fogsor hátsó részén - az itt található fogak gyökerei ugyanis közel vannak az arcüreg aljához. De előfordulhat az is, hogy a valódi fogfájást keverjük össze az arcüreggyulladás okozta fájdalommal - egyébként egyes esetekben fogproblémák is állhatnak az arcüreggyulladás kialakulásának hátterében.

Szívbetegség

Talán meglepően hangzik, de szívbetegség is okozhat fogfájáshoz hasonló fájdalmat. A szívproblémák jelentkezése gyakran okoz fájdalmat a bal vállban és felkarban, de előfordulhat, hogy afájdalomaz alsó fogsor illetve az állkapocs területén jelentkezik. Ez lehet angina, azaz szívizomzat vérellátási elégtelenségének tünete, amiből akár szívroham is kialakulhat. Éppen ezért, ha tudjuk,hogy a fogaink egészségesek, mégis erős fájdalmat érzünk az alsó állkapcsunkban, forduljunk mindenképpen orvoshoz.

Nyálkövesség

A nyálkövesség a nyálmirigyek betegsége. A nyálkövek összetétele a fogkőéhez hasonló, a tünetek pedig igen kellemetlenek tudnak lenni. Ha a kövek elérnek egy bizonyos méretet, eltömítik a nyálcsatornát. Ennek fogfájás, illetve az érintett nyálmirigy duzzanata lehet a következménye. A nyálkövességet röntgenvizsgálattal lehet diagnosztizálni, nagy méretű kövek esetében műtétre is szükség lehet.

Tüdőbetegség

A tüdőbetegség hatással lehet a fogakra, és ez fordítva is igaz. Akár tüdőrák tünete is lehet a fogakban és állkapocsban érzett fájdalom, de a betegség kezelése is negatívan hathat a szájüregre. Maga a rák általában akkor okozhat fogfájást, ha átterjed a fej és a nyak területére.

