Bekékült a nő a túl sok gyógyszertől

Meglepő tünetekkel kereste fel a Rhode Islanden lévő Providence kórházának sürgősségi osztályát egy beteg. A 25 éves nő fáradtságra, gyengeségre és légszomjra panaszkodott, a legfurcsább pedig az volt, hogy a bőre kékes árnyalatúvá kezdett válni. Ez a végtagjain látszott legjobban, főleg a körmein, amelyek egészen besötétedtek.

Oxigénhiányt váltott ki a gyógyszer

A fiatal nőnél azután jelentkeztek az első tünetek, hogy előző este nagyobb mennyiségű, zsibbasztó hatású fájdalomcsillapítót vett be, mert fogfájástól szenvedett. A benzokain hatóanyagú készítmény a fájdalomérzetet továbbító idegvégződéseket tompítja, ezért valóban jól használható például a fogfájás enyhítésére is. A nőt kezelő Dr. Otis Warren még rezidensként találkozott hasonló kéküléses esettel, ezért szerencsére gyorsan rájött, mi váltja ki a különös tüneteket.

Fotónk illusztráció, forrás: iStock

Mint kiderült, a nőnél methemoglobinemia alakult ki, amelynek lényege, hogy a vérben lévő oxigént a szövetek nem képesek felvenni, mert az azt szállító hemoglobin methemoglobinná válik, ami sokkal erősebben köti meg az oxigénmolekulákat. Emiatt pedig oxigénhiányos állapotba kerülnek, és a bőr is kékes színezetűvé válik (erről fotót az alábbi cikkben találnak). Meglepő módon a gyógymódja is egy kék színű anyag, amit metilénkéknek hívnak, ez ugyanis képes az oxigénhez túlságosan is "ragaszkodó" methemoglobint visszaalakítani hemoglobinná, amely már továbbítja a szövetek felé a táplálásukhoz szükséges molekulákat.

A nőnél a benzokain hatóanyagú készítmény indította el a fenti folyamatot, és bár az efféle mellékhatások rendkívül ritkák, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatal (FDA) óvatosságra int, és kétévesnél fiatalabb gyermekeknél nem javasolja a készítmény alkalmazását. A kezelés szerencsére a nőnél hatásos volt, így csak egyetlen éjszakát kellett a kórházban töltenie.

Forrás: CNN