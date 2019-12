Az ünnepek alatt is tudunk gyógyszert venni

Karácsonykor és szilveszterkor sem kell aggódnunk, ha épp kifogytunk a gyógyszereinkből. A gyógyszertárak ugyanis az ünnepek alatt ügyeleti rend szerint működnek majd - derült ki az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OÉGYI) közleményéből.

Az ünnepek alatt is vehetünk gyógyszert. Fotó: iStock

Mikor lesznek nyitva a patikák?

December 24-én 12 óráig lesznek nyitva azok a gyógyszertárak, amelyek a pihenőnapokon is működnek. 25-én és 26-án pedig a 0-24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják majd a gyógyszerellátást. Szilveszterkor a szokásos időpontig, rövidített nyitvatartás esetén pedig 14 óráig lehet gyógyszert venni a patikákban. Január elsején viszont csak az éjjelnappali, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak működnek majd.

Mi legyen a házipatikában? Korábbi cikkünkben összefoglaltuk, miket ajánlott mindig tartani otthon - kattintson ide!

A patikák betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvashatóan jelzik majd a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az OÉGYI oldalán is találunk információkat.

Azért nem árt felkészülni

A közlemény azonban kiemeli azt is, hogy az ünnepnapok torlódása miatt nagyon fontos, hogy mindenkinek elegendő mennyiség legyen otthon a rendszeresen szedett készítményeiből. Emellett a váratlan helyzetekre sem árt inkább előre felkészülni. Azt javasolják, hogy még most ellenőrizzük az otthon tartott láz- és fájdalomcsillapító szereket, torokfertőtlenítőt, orrcseppet és köptetőt, valamint a gyomor- és bélpanaszokra szolgáló készítményeket. Ha ezek már lejártak, vagy pont kifogytunk belőlük, érdemes még az ünnepek kezdete előtt betárazni.