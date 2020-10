Az orvosok munkáját így segíthetjük

Minél több egészségügyi dolgozónak segítene lakásokkal a második hullámban is a Pihentesd a dokit! jótékonysági kezdeményezés - írta szerdai számában a Magyar Hírlap. Az első hullámban közel négyszáz orvost, ápolót, mentőst tudtak ingyenesen beköltöztetni üresen álló lakásokba. A március 20-án Facebook-csoport formájában indult kezdeményezés célja az volt, hogy a kifejezetten koronavírusos betegekkel foglalkozó orvosoknak, ápolóknak, mentőknek ne kelljen hazavinniük a fertőzést, illetve a sok utazást elkerülve minél többet tudjanak pihenni.

Ismét helyet keresnek az egészségügyben dolgozóknak

Most azonban jóval kevesebb a felajánlás, mert kevesebb az üresen álló lakás, hiszen nem állt meg az élet, működnek az egyetemek, mindenki dolgozik - mondta a lapnak Berke Mónika, az egyik ötletgazda. Beszámolt arról is, hogy a tavasszal kitűzött céljuknak megfelelően már vidéken is terjeszkednek: a főváros mellett Veszprémből, Kecskemétről, Szegedről, Zalaegerszegről, Győrből, Sopronból is érkezett felajánlás.

Az egészségügyben dolgozók a családjukat is veszélyeztethetik, ha hazaviszik a vírust. Fotó: Getty Images

Az ötletgazda nemrég a HáziPatika.com kérdésére úgy nyilatkozott: bíznak abban, hogy ily módon hozzá tudnak járulni az egészségügyi dolgozók biztonságához és kényelméhez a koronavírus-járvány végéig. A kezdeményezésről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

