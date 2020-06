Az epehólyag leggyakoribb betegségei

Az epehólyag egy zöldes színű, körte alakú, üreges szerv, közvetlenül a máj alatt helyezkedik el. Elsősorban raktározó funkciója van: a máj által termelt epe itt tárolódik két étkezés között, amikor épp nincs rá szükség. Miután ettünk egy jó kiadósat, az epehólyagban tárolt epe elindul a vékonybél felé, hogy segítse a zsírok lebontását, felszívódását. Ha túlságosan szeretjük a zsíros falatokat, az epehólyagunk fokozott munkára kényszerül, ami hosszú távon nem tesz jót neki.

"Én vagyok az emésztőnedveid raktára"

Az epehólyagban tárolódó epe kulcsszerepet játszik a zsírok lebontásában. Nélküle a táplálékkal bevitt zsírok emésztetlenül távoznának a szervezetünkből, a széklettel együtt. Az epe a nagy zsírmolekulákat apró zsírcseppekké oszlatja, ezzel megkönnyítve a hasnyálmirigy emésztőenzimeinek a munkáját. Ez a folyadék teszi lehetővé azt is, hogy a zsírban oldódó vitaminok - az A-,D-,E-és K-vitamin felszívódjanak, emellett számos bomlástermék - például gyógyszermaradvány - is az epe segítségével ürül ki a szervezetünkből.

Az epe egy aranysárga folyadék, ami egy csatornán át jut be a májból az epehólyagba. Egy nap alatt átlagosan egy liter epét termel a májunk. Az epehólyag 7-10 cm hosszú, 3-4 cm széles és 40-50 ml űrtartalmú szerv. Nemcsak tárolódik itt az epe, hanem elveszítve a víztartalma nagy részét besűrűsödik, hogy még hatékonyabb legyen a zsírbontásban. Amint az étel a gyomorból a vékonybélbe jut, a vékonybél kolecisztokinin nevű hormont termel. Ez adja ki a parancsot az epehólyagnak, hogy bocsássa ki az epét. Az epehólyag izmos fala ilyenkor összehúzódik, és az epe az epeutakon keresztül kiürül a vékonybélbe.

"Mi történik, ha megbetegszem?"

Az epehólyag leggyakoribb betegsége az epekő. Az epeváladék epesavas sókból, koleszterinből, vízből és egyéb anyagokból áll. Ha ezeknek az aránya változik, és felborul a köztük lévő egyensúly, akkor az epe egyes alkotóelemei kicsapódhatnak, kisebb vagy nagyobb epekövek formájában. A homokszemnyi nagyságú epehomoktól a galambtojás méretű epekőig nagyon sokféle méretben és formában előfordulhatnak. A legtöbbször kocka vagy piramis alakúvá állnak össze a kicsapódott részecskék, de előfordulhatnak tojás alakú kövek is. A színük is nagyon változatos: lehetnek agyagsárgák, barnák, feketék, szederszerűek vagy csipkézettek. Úgy néznek ki, mint egy kis drágakőgyűjtemény darabjai. Van, akinek több száz apró kis kövecskéje van, és van, akinek egy nagy. Nemcsak az epehólyagban, hanem az epeutakban is előfordulhatnak, ezzel elzárva az epe kiürülésének az útját. Utóbbi esetben sárgaságot is okozhatnak.

Az epehólyag gyulladása lázzal és görcsös felhasi fájdalommal jár

"Sokszor titkolom, ha baj van"

Azepekőa legtöbbször teljesen tünetmentes, és többnyire véletlenül, hasi ultrahang vizsgálaton derül fény rá. Akinél mégis panaszt okoz, az többnyire jobb bordaív alatti, vállba sugárzó görcsös fájdalomra panaszkodik, különösen zsíros ételek fogyasztása után. Az epeköves epehólyagot legtöbbször laparoszkópiás műtéttel eltávolítják, de vannak olyan esetek, amikor 1-2 éves gyógyszeres kezeléssel tüntetik el az epeköveket. 40 éves kor fölött minden 5. nő és minden 10. férfi érintett a betegségben. Várandósság alatt is megnő az epekő kialakulásának kockázata, de az apró kövek a szülés után 5-10 hónappal általában maguktól felszívódnak. A túlsúly, a cukorbetegség, a májzsugor és a túl gyors fogyás is hajlamosíthat a betegségre.

Az epehólyag be is gyulladhat, ami lázzal, görcsös jobb felhasi fájdalommal jár, amely a jobb lapockába sugározhat. Hányinger, hányás és enyhe sárgaság is előfordulhat. A vérképben a nagyobb fehérvérsejtszám, az emelkedett CRP-érték, valamint az alkalikus foszfatáz (AP) és a gamma-glutamil-transzpeptitáz (GGT) megnövekedett szintje utalhat epehólyag-gyulladásra. Ha az epeelfolyás akadályba ütközik, akkor az epefesték (bilirubin) vérszintje is megemelkedik, és enyhe sárgaság is kialakulhat. A hasi ultrahangon a vastagabb falú epehólyag és esetleg gyulladásos folyadék jelzi a betegséget.

Az epehólyagrák elég ritka, az emésztőrendszeri rosszindulatú daganatok közül az ötödik leggyakoribb. Nagyon sokszor ez is tünetmentes, ezért nehéz diagnosztizálni. Ha mégis vannak panaszok, azok az epeköves tünetekhez hasonlóak. A hosszú időn át fennálló epekövesség és a gyakori epehólyag-gyulladás hajlamosíthat a rákos elváltozás kialakulására.