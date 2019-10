Az egészségügy így lehet sikeresebb

Kilenc olyan területet nevezett meg az Inforádiónak Gulyás Tibor helyettes államtitkár, amelyet fontos lenne sikeressé tenni ahhoz, hogy az egészséggazdaságban komoly előrelépés történhessen. Szerinte elsősorban a gyógynövényipar, biotechnológia, gyógyszeripar, genomika, bionika, orvostechnikai eszközipar, klinikai vizsgálatok, e-health és egészségturizmus területét kell sikeressé tenni, ezekkel pedig az egészséggazdaság is sikeresebbé válhatna.

A magyar fog a legolcsóbb Európában Virágzik a fogászati turizmus hazánkban, míg azonban a külföldiek szép mosollyal hagyják el az országot, a magyar fogak egyre rosszabb állapotban vannak. Kattintson a részletekért!

Kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségiparra

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mindehhez szabályozókon és ösztönzőkön, valamint különféle intézményi eszközrendszeren keresztül próbál támogatást biztosítani. Gulyás Tibor szerint az innovációs terület már most is kiemelt figyelmet fordít az egészségiparra, az orvos-, a természet- és az informatikai tudományok forradalma ugyanis kitűnő lehetőséget jelent számukra is.

Kilenc területen fontos javítani ahhoz, hogy az egészséggazdaság előreléphessen. Fotó: iStock

A helyettes államtitkár szerint megfelelő szabályozások, ösztönzők és támogatások biztosításával a tárca hozzá tud járulni ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás javuljon. Pozitív példaként említette, hogy 2015 és 2018 között a gyógyszeripar hozzávetőlegesen 9 milliárd forintban részesült a különböző hazai és európai támogatásokon keresztül, míg a gyógyszertudományok területe majd 30 milliárd forintban, az orvosi műszerek és technológiai fejlesztések pedig közel 50 milliárd forint támogatásban.