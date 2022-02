Az arcüreggyulladást így kerülhetjük el

Az orrjárattal összeköttetésben álló üregek gyulladásos megbetegedését gyakran arcüreggyulladásnak hívjuk. Ennél azonban pontosabb az orvosi megnevezés, az orrmelléküreg-gyulladás, hiszen a gyulladás nemcsak az arcüreget, hanem a többi orrmelléküreget (a homlok- és a rostacsonti üregeket, vagy az úgynevezett iköblöt) is érintheti. Leggyakrabban vírusos felső légúti betegségek szövődményeként alakul ki: az orrmelléküregek nyálkahártyája megduzzad, a kivezető nyílások pedig elzáródnak, így a termelődő nyák nem tud rendesen kiürülni. A pangó váladék bakteriális felülfertőződése okozza a gyulladást.

"Az orrmelléküreg-gyulladás jellemzően a téli hónapok betegsége, de nemcsak a vírusos légúti fertőzések szövődménye lehet, hanem az orrnyálkahártya egyéb gyulladásos állapotaihoz, például allergiához is társulhat. Bizonyos típusai, például a gombás fertőzések gyakran érintik a károsodott immunrendszerű, krónikus betegeket" - ismertette Dr. Kraxner Helga, a Budai Egészségközpont fül-orr-gégész szakorvosa. Hozzátette, a probléma kialakulásának kockázatát növeli az orrjáratok szűkülete, de akár beavatkozások, sérülések is előidézhetik. "Akár 12 hétnél hosszabb ideig elhúzódó, krónikus orrmelléküreg-gyulladás is kialakulhat, amelytől az európai lakosság 11 százaléka szenved. Éppen ezért, ha egy hétnél tovább tartanak a tünetek, mindenképpen érdemes fül-orr-gégész szakorvoshoz fordulni és tanácsot kérni a lehetséges kezelési módokkal kapcsolatban" - emelte ki a szakember.

A nátha és az influenza gyakori szövődménye az arcüreggyulladás.

Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Az orrmelléküreg-gyulladás tünetei

Először a felső légútifertőzéstünetei - vagyis az orrnyálkahártya-duzzanat, a fokozott váladékképződés, a nátha, az orrdugulás, a köhögés és a torokfájdalom - jelentkezik. Bakteriális felülfertőződésre, az orrmelléküregek gyulladására utal az addig híg, vizes orrváladék besűrűsödése, sárgászöld, gennyes jellegűvé válása. Jellemző továbbá az orrlégzési gátoltsága és a szagláscsökkenés. Az arc érintett részei, az orr környéke, a homloktájék és a szem alatti területek nyomásérzékennyé válnak, sőt akár feszítő fejfájás,lázés hidegrázás is jelentkezhet. A diagnózist megerősítheti az orrüreg endoszkópos vizsgálata, valamint szükség esetén képalkotó diagnosztikára is sor kerülhet (orrmelléküreg-CT).

Az orrmelléküregek gyulladása önmagában is fájdalmas, kellemetlen betegség, amit komolyan kell venni, ezért tanácsos mielőbb orvoshoz fordulni vele. Elhanyagolva ugyanis további, veszélyes szövődményekhez vezethet: a gyulladás a környező szövetekre, szervekre is átterjedhet, esetleg a szemüregek vagy az agy irányába húzódhat.

Hogyan kerülhető el és hogyan gyógyítható?

Arcüreggyulladás: ezek az otthoni gyógymódok hatékonyak.

"A náthás, hurutos tünetek, vagyis orrnyálkahártya-gyulladás esetén a legfontosabb, hogy elkerüljük a járatok elzáródását, a váladék pangását, és mindent megtegyünk az orrjáratok átjárhatóságának fenntartásáért, a termelődő orrváladék rendszeres kiürítéséért. Ezt gyakori orrfújással, az orr átmosásával, a duzzadt nyálkahártyát lohasztó, a váladékot lazító orrcseppek/orrsprayk használatával érhetjük el" - hangsúlyozta a doktornő.

Természetes, házi praktikák is segíthetnek a gyulladás csökkentésében és a váladék kiürítésében: ilyen például a melléküregek melegítése borogatással, sópárnával vagy inhalálással. "Azonban agyógynövényekinhalálásával, váladékoldók alkalmazásával legyünk óvatosak. Csak akkor használjuk ezeket, ha nem vagyunk allergiásak az adott növényre (például a kamillára vagy a lándzsás útifűre). Emellett a forrázás veszélye is fennáll forró főzet inhalálása esetén, ezért ajánlott inkább egyéb módszert választani" - figyelmeztetett a szakértő.