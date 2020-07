Amikor Semmelweist is szélhámosnak hitték

Az egészségügyben dolgozó férfiak és nők áldozatos munkája különösen nagy figyelmet kapott az elmúlt hónapokban, hiszen a járvány elleni küzdelem első frontvonalában kellett harcolniuk. Július elsején, a Magyar Egészségügy Napján két olyan gyógyítóról is megemlékeztek, akik ugyanilyen elhivatottsággal dolgoztak a lakosság egészségéért. Semmelweis Ignác és Béres József is rendkívül izgalmas életutat járt be, munkásságuk pedig a mai napig hatással van a magyar emberek egészségére. A két elhivatott gyógyítóról leszármazottaik jelenlétében emlékeztek meg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban.

100 éve született Béres József, a feltaláló "Soha egyetlen embertársam életéről nem akartam, nem akarok és nem is tudnék lemondani. Más a dolgom a világban" - idősebb dr. Béres József jellemezte így magát. A száz éve, 1920. február 7-én született feltaláló már tudományos karrierje előtt is hihetetlen életpályát futott be. A gyógyszereiről és gyógyhatású szereiről híressé váló tudósról már legismertebb találmányának elkészítése, 1972 előtt is regényeket lehetett volna írni. Kattintson a részletekért!

Korukat meghaladó feltalálók voltak

Semmelweis Ignác pályáját ükunokája, Dr. Hüttl Tivadar mutatta be a megemlékezésen, aki felmenőjéhez hasonlóan a gyógyítást választotta hivatásául, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusaként dolgozik. A legendás feltalálóról, Béres Józsefről pedig fia, a Béres Gyógyszergyár elnöke emlékezett meg. Mint kiderült, a két híresség életútjában nemcsak a gyógyítás iránti elkötelezettségük volt közös, de mindketten korukat meghaladó, humanista szemléletű emberek voltak, akik sokáig nem kaphatták meg az őket megillető elismerést.

Semmelweis Ignác felfedezése anyák ezreinek életét menthette meg

Bár a születésüket csaknem egy évszázad választotta el egymástól, és különböző tudományterületekről is indultak, Semmelweis Ignác (1818-1865) és Béres József (1920-2006) is valódi feltalálóvá vált az egészségügyben. Újszerű meglátásaikat a kortársak nem értették, ami miatt rengeteg meghurcoltatást kellett elszenvedniük még a szakmájukban dolgozó kollégáiktól is. Semmelweist Bécsben szélhámosnak, Béres Józsefet pedig Magyarországon kuruzslónak kiáltották ki, pedig azok közé tartoztak, akik látják, amit mindenki lát, de olyat gondolnak, amit még senki sem gondolt - mondta el a megemlékezésen Dr. Béres József.

Végül a történelem nem a kritikusokat igazolta, Semmelweis Ignácot ma az anyák megmentőjének tartjuk, aki a kézmosás és a sterilitás fontosságának felismerésével szülő nők ezreinek életét mentette meg. Béres Józsefet pedig a róla elnevezett cseppek miatt ismerheti mindenki, amely a benne lévő nyomelemeknek köszönhetően támogatja az immunrendszert. Minderre egyébként növénynemesítés közben jött rá, miután megfigyelte, hogy a növény sokkal jobban fejlődik, ha megfelelő nyomelemeket tartalmaz az a talaj, amiből kinő. Semmelweis Ignác életéről az alábbi, Béres József munkásságáról pedig az alábbi cikkben találunk további érdekességeket.