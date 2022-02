Alzheimer-kórnak hitték, kiderült, hogy valami egészen más

Új megközelítéssel kezelnék az Alzheimer-kórt Egy új megközelítéssel próbálják kezelni és esetleg oltással megelőzni az Alzheimer-kórt brit és német tudósok.

Az Alzheimer-kór egy visszafordíthatatlan, fokozatosan súlyosbodó, az agyi idegsejtek pusztulásával járó betegség, egyben ademencialeggyakoribb kiváltó oka. Világszerte mintegy 18 millió embert érint, és általában 40 éves kor fölött jelentkezik.

h i r d e t é s

Mivel kialakulása soktényezős, egyelőre nincs olyan módszer, amely önmagában elegendő lenne a diagnosztizálásához, még kevésbé a szűréséhez. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy több olyan betegség is van, amely az Alzheimer-kórral járó tünetekhez hasonló panaszokat, így például agyi ködöt vagy memóriavesztést okoz. A prevention.com-nak három olyan ember is elmesélte a történetét, akinél az orvosok a tünetek alapján Alzheimer-kórra gyanakodtak, aztán kiderült, hogy valami egészen más áll a háttérben.

Több olyan betegség is van, amely az Alzheimer-kórral járó tünetekhez hasonló panaszokat. Fotó: Getty Images

26 orvos kellett a helyes diagnózishoz

Az 51 éves Amy Rose tünetei 2008 őszén jelentkeztek először. Lebetegedett, a panaszai alapján - láz, izomfájdalom - azt gondolta, influenzás. Aztán, ahogy ő fogalmaz, az agya "elszabadult". "Volt, hogy a bolt közepén álltam a 9 éves lányommal, és hirtelen fogalmam sem volt, hol vagyok. Egy másik alkalommal az nem jutott eszembe, hogy mit jelentenek a közlekedési lámpa színei. Sőt, olyan is előfordult, hogy elfelejtettem a lányom nevét."

Amyt megijesztette az állapota, így több orvoshoz is elment. A mononukleózistól kezdve a szorongáson, depresszión át a lupuszig sok mindenre gyanakodtak a szakemberek, de biztosat senki sem tudott mondani. Az a szakember, aki a lupusz felé hajlott, gyógyszert is felírt Amynek, de a nő nagyon rosszul volt a készítményektől. Amikor visszament az orvoshoz, és elmondta, mit tapasztalt, azt a választ kapta, hogy valószínűleg azAlzheimer-kórkorai formája áll fent nála.

Ismét gyógyszert kapott, de egyáltalán nem érezte, hogy hatna. Eszébe jutott, hogy talán nem is Alzheimer-kóros, és tovább kellene kutakodnia. Bejelentkezett egy újabb orvoshoz, aki úgy gondolta, Mycoplasma-fertőzése van (a Mycoplasma pneumoniae nevű baktérium által okozott fertőzés), ezért antibiotikumot írt fel. A nőn azonban ez a gyógyszer sem segített, sőt, a tünetei egyre kínzóbbak lettek. Közben folyamatosan keresgélt az interneten, a Lyme-kór pedig (kullancs által terjesztett bakteriális fertőzés) mint lehetséges ok, valahogy mindig előkerült. Úgy döntött tehát, hogy felkeres ezzel kapcsolatban egy specialistát. Ez volt egyébként a 26. orvos, akivel a tünetei megjelenése óta konzultált.

Végül egy vérvizsgálat fényt derített rá, hogy valóban Lyme-kór áll a háttérben, emellett bartonellózist (bakteriális fertőzés, macskakarmolási betegség néven is ismert) és babéziózist (kullancsok által terjesztett fertőzés) is kimutattak nála. Szerencsére a célzott terápia hatására Amy állapota fokozatosan javult, és most már sokkal jobban érzi magát. "A memóriám újra a régi. Képes vagyok olvasni, filmeket nézni, és osztozhatok a művészet, az utazás, a fotózás és a zene iránti szenvedélyemen a lányommal és a barátaimmal."

Alzheimer-kór helyett vízfejűség

"Amikor 2001-ben nyugdíjba mentem, azt terveztem, hogy maximálisan kiélvezem a békés napokat: szerettem volna több időt tölteni a feleségemmel, és rengeteget könyvet elolvasni a házi könyvtáramból. 2009-ben azonban cukorbetegséggel diagnosztizáltak, egy pár év múlva pedig a járás is rendkívül nehézzé vált. Úgy éreztem, hogy a testem feladja a harcot, de az orvosok nem tudták, miért. Mivel a feleségem egyedül már nem bírt gondoskodni rólam, megkértem a fiamat, hogy költözzön hozzánk, és segítsen" - ezt már a 86 éves Hudson Peel meséli.

A férfinak időközben memóriaproblémái és hallucinációi is lettek. Egyszer megkérte például a fiát, hogy kísérje el egy bankautomatához pénzt kivenni, amikor azonban odaértek, már nem tudta, mi célból vannak ott. Volt, hogy azt hitte, havazik, pedig még bőven benne jártak a nyárban. Egy másik alkalommal mindenáron haza akart menni, holott a saját nappalijában ült.

Hudson a cukorbetegség, a zavartság, valamint a memória- és a járásproblémák miatt gyakran járt kórházba. Az egyik kontrollon több orvos is azt mondta, elképzelhető, hogy Alzheimer- vagy Parkinson-kórban szenved, és fel kellene keresnie egy neurológust, hogy utánajárjanak, a betegség melyik stádiumában van. Végül 3 év, több neurológussal való konzultáció és számos vizsgálat kellett ahhoz, hogy kiderüljön, mi van a háttérben.

Mint megállapították, Hudsonnál hydrocephalus, más néven vízfejűség áll fent. Ez egy olyan állapot, amelynél az agykamrákban kórósan megszaporodik az agyvíz mennyisége. Az esetek egy részében emiatt nyomásfokozódás alakul ki, ami károsíthatja az agysejteket. A férfit nem sokkal később megműtötték, az operációt követően pedig rohamosan javult az állapota. Járásproblémái mára szinte teljesen megszűntek, és bár a memóriája már nem a régi, de nem zavarodik össze, és nincsenek hallucinációi sem. Ami pedig Hudson szerint a legjobb, hogy míg a műtét előtt a könyvtárában lévő könyvek közül egyet sem tudott elolvasni, most minden reggelét olvasással kezdi.

Pszichoterapeutától neurológusig

A 74 éves Miriam McCallnál 2014 körül többféle egészségügyi probléma is jelentkezett: fájdalmakkal, járásproblémákkal küzdött, és agyi köd is kínozta. Utóbbi érintette egyébként a legrosszabbul. Alig tudott például bárkivel is beszélgetni, mert soha nem emlékezett arra, mit mondott ő vagy a beszélgetőpartnere. Gyermekei, unokái és barátai nagyon aggódtak érte.

"Mivel éveken át mentálhigiénés szakemberként dolgoztam, és gyakran kellett idős emberekkel foglalkoznom, tudtam, mi fér bele a normális öregedésbe és mi nem. Biztos voltam benne, hogy Alzheimer-kór alakult ki nálam. Egy idő után a mentális problémáim olyan súlyossá váltak, hogy csak ültem az asztalnál, sírtam, és azt hajtogattam, hogy ha így telnek majd a mindennapjaim, akkor inkább nem akarok élni."

A sokféle tünete miatt 17 különböző orvosnál járt, például pszichoterapeutánál, kardiológusnál és gasztroenterológusnál, de egyik szakember sem tudta kideríteni, mi lehet a probléma. Egy neurológushoz is elment, aki CT- és MR-vizsgálatot rendelt el, de az eredmények nem mutattak semmi szokatlant. Néhány orvos azt mondta, hagyja abba az ivást (úgy, hogy Miriam egyébként nem is fogyaszt alkoholt), sőt, voltak szakemberek, akik azt gondolták, csak képzeli az egészet.

Végül a lánya tanácsára felkerestek egy funkcionális orvoslással foglalkozó szakembert, aki a tünetek meghallgatása után azt javasolta a családnak, hogy Miriam orvosával végeztessenek el néhány speciális vérvizsgálatot. Az eredmények alapján végül kiderült, hogy Miriam pajzsmirigyműködése teljesen leállt, így hormonpótlásra volt szüksége.

A gyógyszeres kezelés megkezdését követő két héten belül elmúltak a fájdalmai, és az agyi ködtől is kezdett megszabadulni. Két hónap múlva újra a régi önmaga volt: visszatért a humorérzéke, és ismét tudott játszani az unokáival. "Amikor beteg voltam, megpróbáltam sudokuzni a számítógépen, és egy örökkévalóságig tartott, mire befejeztem egy játékot. Most 4 perc alatt meg tudom csinálni. Jobban érzem magam, mint évek óta bármikor."