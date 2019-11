A vizelet ezektől színeződhet el

A vizelet elszíneződésének okait dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa foglalta össze.

Gyógyszerek, élelmiszerek

Bizonyos gyógyszerhatóanyagok jelentősen megváltoztathatják a vizelet színét. A thioridazine például vörös, a warfarin narancs, a promethazine zöld vagy kék, a metronidazole pedig sötétbarna árnyalatot eredményezhet. Egyes italok és élelmiszerek is elszínezhetik a vizeletet, és a szagát is megváltoztathatják. A cékla és a feketeszeder például vörösesre, a rebarbara pedig sötétbarnássá színezheti a vizeletet.

Elégtelen folyadékfogyasztás

A kevés folyadékfogyasztás a leggyakoribb ok, amely sötétebb árnyalatot eredményez. Szélsőséges esetben a sötét vizeleten kívül a dehidrációnak olyan tünetei is lehetnek, mint a száraz száj, a hidegrázás, a gyengeség és a nyelési nehézség. Nem szabad megvárni ezt az állapotot, figyelni kell a rendszeres ivásra. Különösen a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegekre kell nagy figyelmet fordítani, ők ugyanis gyakran kevésbé érzékelik a szomjúságot. Ha pedig valaki annyira kiszáradt, hogy leesik a vérnyomása és a pulzusa, illetve vizeletet üríteni sem tud, mindenképpen orvosi segítségre van szükség.

Vérszegénység (anémia)

Vérszegénység heveny vérzés, egyes krónikus betegségek, valamint folsav- vagy B12-vitaminhiány következményeként is kialakulhat, de lehet akár örökletes is. Jellemzően olyan általános tünetek kísérik, mint a fáradékonyság, a fejfájás, a szédülés, a fülzúgás és a fázékonyság, de sárgaság és sötét vizelet is jelentkezhet. Ezen tüneteket feltétlenül érdemes kivizsgáltatni.

Hepatitis C

A Hepatitis C vírus fertőzést okoz a májban, amely - krónikus májgyulladás esetén - kezdetben szinte egyáltalán nem okot tünetet. Később is többnyire csak olyan általános tünetek mutatkoznak, mint a hasfájás és a fáradékonyság. Az akut májgyulladás tünetei azonban feltűnőek: ilyenkor hányás, levertség, fejfájás, végtagfájdalmak és étvágytalanság jelentkezik. Ritkán, de kialakulhat sárgaság is, emellett a vizelet sötétsárgává, a széklet pedig világosabbá változik. Ilyenkor is feltétlenül szükséges az orvosi kezelés.

Húgyúti fertőzés (felfázás)

A gyakran felfázásnak is nevezett betegség valójában bakteriális húgyhólyag-gyulladás, más néven hólyaghurut. Általában olyan baktériumok okozzák, amelyek normálisan is jelen vannak az ember vastagbelében, a húgyutakba kerülve és elszaporodva azonban kórokozókká válhatnak. A hólyaghurut legjellemzőbb tünetei a gyakori vagy állandó vizelési inger, a hólyagtáji- és húgycsőfájdalom, a fájdalmas vizelés, a szimmetrikus keresztcsont-táji fájdalom, és a zavaros, elszíneződött, esetleg bűzös vizelet. Ha vér is megjelenik a vizeletben, akkor vérzéses hólyaghurutról beszélünk, amely egy súlyosabb forma. Természetesen a húgyútifertőzéssúlyosabb és enyhébb formája is orvosi kezelést igényel, az olyan hétköznapi "kezelés" mellett, mint a bőséges folyadékfogyasztás.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Bármilyen eltérés mutatkozik a vizelet színében vagy szagában, esetleg a vizelés gyakoriságában, azonnal orvoshoz kell fordulni. Egyes betegségek kezelés nélkül komolyabb következményekhez, például vesekárosodáshoz vezethetnek. Sokszor már több folyadék fogyasztásával vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatásának kiküszöbölésével is megoldódhat a probléma, hólyaghurut vagy más urológiai baj esetén pedig a megfelelő kezeléssel megelőzhető a komolyabb fájdalmak és szövődmények kialakulása is.