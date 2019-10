A vírus, amit minden szülőnek ismernie kell

A betegség tüneteit és kezelési módjait dr. Somogyi Éva gyermektüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa ismertette.

Kik vannak veszélyben?

Az RSV-fertőzés tünetei: náthás tünetek, orrfolyás, esetleg láz

száraz, kínzó köhögés

légzési nehézség, zihálás

sípoló légzés, szörtyögés

pattogásszerű légzési hang

Felnőttek is elkaphatják a fertőzést, ám ők és a nagyobb gyerekek rendszerint enyhébb náthás tünetekkel átvészelik a betegséget. A kigyerekeknél és az 1 éves kor alatti csecsemőknél ezzel szemben akár kórházi kezelést igénylő nehézlégzést vagy tüdőgyulladást is okozhat. A legveszélyeztetettebbek a koraszülöttek és az 1-3 hónapos babák. Ők az RSV-fertőzés miatt akár gépi lélegeztetésre is szorulhatnak.

"Az RSV kezdetben a legkisebbeknél is megfázásos tüneteket okoz. A komolyabb tünetek abból adódóan jelentkeznek, hogy a vírus a kislégutak nyálkahártyájának gyulladását okozza. A gyulladt, ödémás nyálkahártya és a gyulladás következtében jelentkező fokozott váladéktermelés beszűkíti, súlyos esetben elzárja a kislégutakat. Minél kisebb a gyermek, ezek a légutak annál kisebbek, így a szövődmények is súlyosabbak lehetnek" - magyarázta a szakember. A betegség lefolyása attól is függ, hogy a vírus melyik típusa okozza a fertőzést.

Az RSV a csecsemőkre a legveszélyesebb. Fotó: iStock

Mikor forduljunk orvoshoz?

A náthás tüneteket otthoni praktikákkal tudjuk enyhíteni. Fontos a rendszeres orrtiszítás és orrszívás, valamint ajánlott orrspray használata is. Elengedhetetlen továbbá a bőséges folyadékfogyasztás, szükség esetén pedig lázcsillapító adása javasolt. Ha a gyermeknek magas láza és gyakori köhögőrohama van, nehézlégzése jelentkezik, orrváladéka pedig sűrű és tapadós, akkor mindenképp orvoshoz kell vinni - hangsúlyozta a szakember. Az RSV-fertőzést vérvizsgálattal vagy orrváladékkal végzett gyorsteszttel diagosztizálják. Ha a gyermek állapota alapján indokolt, a kezelőorvos kórházba utalhatja a beteget, ahol antivirális szereket, illetve a kiszáradás megelőzésére infúziót kaphat.

Mit tehetünk ellene?

Az RSV közösségekben gyorsan terjed. Afertőzésoktóber és április között a leggyakoribb. Egy szezonban akár többször is el lehet kapni, így indokolt esetben a kezelőorvos a védőoltást ajánlja. Az oltás elsősorban koraszülötteknél, illetve veleszületett szívbetegség vagy krónikus tüdőbetegség esetén javasolt. Az oltás során a gyermek nem a legyengített kórokozót, hanem az ellenanyagot kapja meg, éppen ezért az oltást rendszeresen ismételni kell - a téli időszakban havonta.

A megelőzés további lépései nem különböznek az egyéb téli betegségek elleni védekezéstől. Gyakran és alaposan mossunk kezet, ha pedig betegek vagyunk, kerüljük a szoros kontaktust a gyermekkel. Mivel a vírus órákig életképes maradhat a különböző felületeken, érdemes a téli időszakban időként fertőtleníteni a kisdedek által használt játékokat, használati tárgyakat, valamint a kilincseket, kapcsolókat és távirányítókat is.