A tűző napon kell várakozniuk a rákbetegeknek

Méltatlan körülmények között kell várakozniuk a Debreceni Egyetem onkológiai részlegén a betegeknek: hétfőn is hosszú sorok alakultak ki, a szabad ég alatt vártak órákat bejutásra a betegek - írja a Népszava Köteles László, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat egyik képviselőjének beszámolója alapján, aki szerint jó időben ez még elmegy, de tűző napon és esőben is ugyanez a helyzet. A politikus maga is március óta jár az említett intézménybe, s mint mondta, nemcsak a hosszú hétvége után voltak ennyien, mindig hasonló a helyzet, hiába van előjegyzés, az ugyanis nem pontos időpontra, csak az adott napra szól.

A többség legfeljebb a kemoterápia ideje alatt tud végre leülni. Fotó: illusztráció, Getty Images

Két-három órát csak a regisztrációra várnak

Úgy fogalmazott, "a daganatos betegek, köztük sokan erős fájdalmakkal, leromlott fizikai állapotban állnak olykor két-három órát csak azért, hogy a regisztrációs pulthoz eljussanak". Ám, mint kiderült, bent sem kellemesebbek a körülmények, a folyosó a beszámoló szerint levegőtlen, a járvány miatt kevesebb a használható szék, és a regisztrációt követő sorban állást újabb követi, míg magára az orvosi vizsgálatra várnak. A lap megkeresésére a Debreceni Egyetem annyit közölt: a rektor elrendelte a helyzet kivizsgálását és felérte a klinikai központ megbízott elnökét, Páll Dénest a problémák megoldására.