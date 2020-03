A túl alacsony nátriumbevitel veszélyei

Mennyire veszélyes a só? A válaszért olvassa el korábbi cikkünket!

Arról már talán mindenki hallott, hogy a túlzásba vitt nátriumfogyasztás számos kockázatot rejt magában. Azt viszont már jóval kevesebben tudják, hogy a túl kevés nátrium fogyasztása is veszélyes lehet. Mutatjuk a legsúlyosabb következményeket.

Inzulinrezisztencia

Egyes tanulmányok szerint az alacsony nátriumtartalmú étrend megnövelheti az inzulinrezisztencia kialakulásának kockázatát. Azinzulinrezisztenciapedig komoly rizikófaktora több betegségnek, például a szívbetegségnek vagy a 2-es típusú cukorbetegségnek is. Ugyanakkor olyan tanulmányok is léteznek, amelyek nem találtak összefüggést az alacsony nátriumbevitel és az inzulinrezisztencia között.

A szívnek sem tesz jót a túl alacsony nátriumbevitel. Fotó: Getty Images

Szívbetegségek

A nátriumbevitel csökkentésének hatására alacsonyabb lehet a vérnyomás, ez tény. Ugyanakkor néhány tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a 3000 milligrammnál alacsonyabb napi nátriumbevitel megnövelheti az esélyét annak, hogy valaki szívbetegségben, szívrohamban vagy sztrókban haljon meg. Egy 2011-ben készült összegző tanulmány szerint a nátriumbevitel csökkentése nem mérsékli a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Egy másik tudományos munka pedig azt állapította meg, hogy a csökkentett nátriumtartalmú táplálkozás akár 160 százalékkal is megnövelheti annak az esélyét, hogy valaki szívelégtelenségben haljon meg.

Cukorbetegség és halál

A cukorbeteg emberek esetében a sztrók és a szívroham esélye is nagyobb, éppen ezért az ajánlások szerint érdemes limitálniuk a nátriumbevitelüket. Ugyanakkor néhány tanulmány összefüggést talált a csökkentett nátriumbevitel és az 1-es, illetve 2-es típusú cukorbetegségben történő elhalálozás megnövekedett rizikója között. Az említett tanulmányok eredményeinek megalapozására azonban további vizsgálódásokra van szükség a szakértők szerint.

Hiponatrémia

A hiponatrémiáról - vagy más néven "vízmérgezésről" - akkor beszélhetünk, amikor túl alacsonyra csökken a vérben a nátrium szintje. A tünetei hasonlóak a dehidratáltságéhoz, súlyos esetben viszont az agy is megduzzadhat, ami fejfájáshoz, görcsökhöz, kómához és akár halálhoz is vezethet. Az idősebbek körében egyébként nagyobb a hiponatrémia kialakulásának kockázata. Ennek az az oka, hogy ők gyakrabban szednek gyógyszereket kifejezetten a vér nátriumszintjének csökkentése érdekében. Emellett nagyobb a kockázat az olyan sportolók esetében is, akik hosszútávú erőnléti versenyeken vesznek részt. Ilyenkor általában az áll a háttérben, hogy a sportemberek a fokozott verejtékezés miatt több vizet isznak, az izzadással elvesztett nátriumot azonban nem pótolják.

Forrás: healthline.com