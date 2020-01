A téli fáradékonyságnak ez az oka

A D-vitamin fontos szerepet tölt be a kalcium-anyagcsere szabályozásban, a csontsejtek osztódásában, azimmunrendszerműködésében és a daganatos megbetegedések megelőzésében. A többi vitaminnal ellentétben saját receptorral is rendelkezik, aminek kiemelt szerepe van a gyulladásos folyamatok szabályozásában. A téli időszakban azonban kevesebb D-vitamint termel a szervezetünk, mivel ritkábban és rövid ideig ér minket napfény.

A vitaminhiány következményei

A problémát tovább súlyosbítja, hogy a D-vitamin a téli időszakban főképp halfogyasztással vihető be a szervezetbe, a felmérések szerint azonban a magyarok nagyon kevés halat fogyasztanak. Megfelelő pótlás nélkül pedig a tél végéig könnyen kialakulhat a D-vitamin-hiány, amelyre a csonttörékenység, az izomerő csökkenése és a fáradékonyság is felhívhatja a figyelmet.

Ahogy már korábban is megírtuk, hosszabb távon akár a csontritkulás, a daganatos betegségek, az idegrendszeri bántalmak, a cukorbetegség, azasztmaés a különféle szív-érrendszeri betegségek kialakulásához is hozzájárulhat a D-vitamin hiánya. Továbbá meggyengülhet az immunrendszer is, ennek a vitaminnak ugyanis a szervezet védekezőképességének működésében is fontos szerepe van.

A D-vitamin-hiány kialakulásának kockázatát egyébként több betegség - például a diabétesz, a különféle felszívódási zavarok, a hasnyálmirigy-elégtelenség vagy a pajzsmirigy zavar -, egyes gyógyszerek szedére, az idős kor, a súlyoselhízásés a vegán étrend is növelheti.