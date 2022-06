A szervezet így jelzi, hogy beteg

Mutatjuk, milyen jelzésekkel próbálja tudatni velünk a testünk, hogy baj van.

Bőrproblémák

A bőrproblémákat sose hagyjuk figyelmen kívül és ne is vegyük őket félvállról. Ha a bőrünk megvastagodik és viszketni kezd, annak a hátterében hormonális probléma, ekcéma és allergia is állhat. A diagnosztizálásban vérvizsgálat segíthet.

Gyakori rémálmok

A Parkinson-kórról már sokan hallottak, a tüneteit viszont kevesebben ismerik. Árulkodó jel lehet például a remegés, a mozgás lelassulása, az alvászavar, a gyakori rémálmok, illetve a beszéd és a kézírás megváltozása is.

A bőrproblémákat sose hagyjuk figyelmen kívül! Fotó: Getty Images

Dühkitörések

A dühkitörések sem mindig a természetünkből vagy személyiségünkből fakadnak. Egyes esetekben depressziót is jelezhetnek - különösen olyankor, ha korábban nem volt jellemző ránk az ilyen heves viselkedés.

Aluszékonyság

Az állandó energiahiány és az aluszékonyság is utalhat depresszióra, de akár a hiperszomnia nevű állapot tünete is lehet, amikor a szervezetünk normál alvási ciklusa felborul. Egyesautoimmun betegségekhatására a betegek szinte bármikor és bárhol képesek elaludni. De az is előidézheti ezt a problémát. ha lefekvés előtt alkoholtartalmú italt iszunk.

Libidócsökkenés

A feledékenység, fáradtság és alacsony libidó kombinációja esetén sokan depresszióra gyanakodhatnak, pedig ilyenkor valamilyen pajzsmirigyprobléma is állhat a háttérben. Különösen akkor van okunk erre gyanakodni, ha híztunk is és gyakran fázunk - ebben az esetben valószínűleg elégtelenül működik a pajzsmirigyünk.

Szemszín változása

A szemszín megváltozását sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha a szaruhártya körül fehér vagy szürke gyűrű jelenik meg, az a 45 év alatti emberek esetében a magas koleszterinszint tünete is lehet. A gyűrű egyébként önmagában ártalmatlan: a szem működését nem befolyásolja, kizárólag vizuális változást okoz.

Szomjúság és kívánósság

Ha állandóan szomjasak vagyunk, akkor lehet, hogy túl sok sós vagy fűszeres ételt ettünk, de bizonyos esetekben cukorbetegség vagy terhesség is állhat a háttérben. Ha pedig úgy érezzük, hogy ellenállhatatlanul vágyunk a sós ételekre, akkor vashiány, súlyos vérszegénység (anémia), dehidratáltság vagy premenstruációs szindróma is fennállhat. De vérszegénységre és vashiányra utalhat az is, ha valamiért leküzdhetetlen ingert érzünk arra, hogy jégkockát rágjunk. Ha a semmiből, hirtelen alakul ki ez az új szokásunk, akkor mindenképpen érdemes csináltatni egy vérképet.

Forrás: brightside.com