A pénz sem mentené már meg az egészségügyet

A magyar egészségügy helyzete kapcsán legtöbbször a súlyos alulfinanszírozottság kerül szóba, az InfoRádiónak nyilatkozó egészségügyi szakértő, Lantos Gabriella szerint elsősorban nem a pénzügyi források hiányoznak az ellátórendszer átalakításához. Mint mondta, inkább háziorvosi praxisközösségek, valamint centrumkórházak létrehozására van szükség a fővárosban is.

Tény, hogy az egészségügyből rengeteg pénz hiányzik, de az is probléma, hogy ebből a lakossági befizetések milyen arányt képviselnek. A közfinanszírozott egészségügybe nagyjából a GDP 5 százalékának megfelelő közpénz folyik be, ez a magánforrásokkal kiegészülve azonban 7,5 százalékot tesz ki, ami már nem annyira kis összeg - magyarázta a szakértő. Fontos lenne egy átfogó, strukturális átalakítás is, amelyhez már nagyon régóta nincs meg a kellő politikai akarat.

Így kellene átalakítani az egészségügyet

Az egészségügy rendszer megreformálásához a megyei centrumkórházak mintájára kellene egészségügyi központokat létrehozni a fővárosban is - vélekedik a szakértő. Ezekben az intézményekben a hét minden napján, a nap minden órájában el tudná látni a betegeket az összes orvosszakma, és a legmodernebb eszközzel lennének felszerelve. A kisebb kórházakat pedig járási egészségügyi központtá kellene alakítani, amelyekben heti 5x12 órában végeznék el a járóbeteg-ellátást, és ide helyeznék át az egynapos sebészeti centrumokat is.

A járási egészségügyi központok alkalmasak lehetnek arra is, hogy heti 7x24 órában ügyeleti- és mentőszolgálati ellátást biztosítsanak - folytatta Lantos Gabriella. A maradék ágyakon pedig a kórházakból kikerülő, de haza még nem adható betegek utógondozását végezhetnék el.

Magyarország a legtöbb egészségügyi mutató tekintetében az EU-s országok sereghajtója. A születéskor várható élettartam alapján sem érjük el az európai szintet, a nők 79,3, míg a férfiak 72,5 évre számíthatnak, ami a brazil adatoknak felel meg. A magyarok tehát nem európai, hanem dél-amerikai életminőséget élnek Lantos Gabriella szerint.