A nők ezért alszanak többet

Először is, fontos tisztában lenni azzal, hogy a női agy másképpen van "bekötve". A nők hajlamosabbak több dolgot csinálni egyszerre, és az agyuk nagyobb részét használják. Ez az egyik oka annak, hogy több alvást igényelnek, hiszen minél többet használjuk az agyunkat napközben, annál hosszabb időre van szüksége éjszaka, hogy regenerálódni tudjon.

Menstruáció idején gyakoribbak az alvásproblémák

Kutatások szerint a nők több mint 30 százaléka küzd alvási problémákkal a menstruáció idején. Az ilyenkor elvesztett alvásidőt sajnos a legtöbb nőnek nincs ideje bepótolni egy kis napközbeni extra szunyókálással - ezért is fordul elő gyakran, hogy a nők a vérzés idején kimerültebbek, és szellemileg, fizikailag is rosszabbul teljesítenek. Nagyon fontos, hogy aki csak teheti, amenstruációnapjaiban próbáljon meg egy kevés plusz alvást beiktatni - már 20-30 perc is nagyon sokat számíthat.

A nőknek több alvásra van szüksége, mint a férfiaknak

Az alváshiány nők és férfiak esetében is negatívan hat a memóriára - de a szakemberek szerint ez a negatív hatás a nők esetében még erősebb. A jó hír az, hogy a délutáni szunyókálások ezt is segíthetnek enyhíteni, viszont a nőknek a pihenésből is többre van szüksége, mint a férfiaknak, ha hosszú távon is egészséges agyat szeretnének.

Az is kutatások igazolják, hogy a férfiak többet mozgolódnak, forgolódnakalvásközben. A nőknek ez azért rossz hír, mert ezzel megzavarják az ő alvásukat, és nagyon gyakran a partnerüknél jóval kevésbé kipihenten ébrednek. Ráadásul sok családban a nőkre több feladat, szervezés, házimunka és gyereknevelési feladat hárul, mint a férfiakra - nem véletlenül mondják, hogy az anyaság egy teljes munkaidős másodállás, amiért még fizetés sem jár. Ez szintén sok extra energiát emészt fel, szellemileg és fizikailag is. Ahhoz, hogy mindezeket kipihenjék, szintén több alvásra van szükségük, mint a férfiaknak.

Forrás: care2.com