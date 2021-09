Mire kell figyelmet fordítani, ha szükség esetén a mentőket hívjuk?

Ebben az évben is a mentőket támogatta a legtöbb adózó. Az alapítványhoz érkező felajánlások összege azonban az elmúlt két évben csaknem megduplázódott: 2019-ben 121 millió forint támogatást kaptak a mentők, míg idén már 308 milliót. A Nemzeti tehetség program mellett idén több mint 28 ezer civil szervezet és 136 egyház részesült a személyi jövedelemadó egy százalékából. Összesen 1 millió 660 ezer magánszemélytől érkezett támogatás, a felajánlott összeg pedig a tavalyi 9,6 milliárd forintról 10,5 milliárdra emelkedett.

Idén is az Országos Mentőszolgálatot támogatták legtöbben adójuk 1 százalékával. Fotó: OMSZ

A támogatási listán idén is a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány lett a második. A tíz legtámogatottabb civil szervezet között sincs változás, továbbra is a gyermekek testi, szellemi fejlődését elősegítő, valamint az állatvédelemmel foglalkozó alapítványok a legnépszerűbbek. A Bátor Tábor Alapítvány és a Bethesda Kórház Alapítvány is százmillió forint feletti összeget kapott. Az állatvédő egyesületek közül továbbra is a Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány volt a legnépszerűbb 79, valamint a hortobágyi Madárkórház Alapítvány 77 millió forinttal.

Az egyházak a tavalyihoz képest idén egymilliárddal több, összesen 8,9 milliárd forint támogatásban részesültek 1,5 millió nyilatkozó jóvoltából. A legtöbb adományt a Magyar Katolikus Egyház kapta.