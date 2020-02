A mellkasi fájdalom ilyenkor jelez bajt

Mit kell tudni a mellkasifájdalomokairól? Mikor gyanakodhatunk szívproblémára, és mikor kell orvoshoz fordulni? Dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont szakorvosa foglalta össze a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Amikor a stressz okozza

A tartós szorongás és a pánikbetegség igen gyakran idéz elő mellkasi fájdalmat, légszomjat, szédülést és dezorientáltságot, mindazonáltal ezek mind felvethetik szívbetegség gyanúját is. Nem árt azonban tisztában lenni a pánik miatt kialakuló mellkasi panasz jellemzőivel. Ez a mellkasi fájdalom jellemzően éles és hirtelen kezdődik, gyakran nyugalomban. Ritkán - az esetek körülbelül 10 százalékában - viszont előfordulhat, hogy a jelenség csak lassan, fokozatosan alakul ki.

Tartós stressz és pánikbetegség is okozhat mellkasi fájdalmat. Fotó: Getty Images

Gyakori, hogy a fájdalom megjelenése előtt az érintett nagyobb stresszt, idegességet él meg. A fájdalom nagyjából 10 percig tart, de a kísérő tünetek tovább is fennmaradhatnak. Az esetek többségénél a stressz vagy pánik okozta fájdalom csak a mellkasra korlátozódik, tehát nem sugárzik ki a test más pontjaiba. Gyakran hiperventilláció is jelentkezik, a nagyon gyors, felületes légvétel pedig csökkenti a vér szén-dioxid-szintjét, így zavartság, végtagzsibbadás és mellkasi szorítás is felléphet. Előfordulhat viszont az is, hogy a pánikroham a kardiovaszkuláris rendszerben is fizikai reakciókat eredményez, például szívkoszorúérgörcsöt, megnövekedett oxigénigényt a szívben, felszökő vérnyomást vagy kiugró pulzust.

Amikor már szívproblémára gyanakodhatunk

A szívprobléma miatt kialakuló mellkasi panasznak is vannak bizonyos jellemzői. Ez a típusú fájdalom jellemzően aktivitás - például sportolás - közben jelentkezik. A fájdalom ilyenkor nem éles, hanem inkább nyomásban és szorításban nyilvánul meg, amely lassan alakul ki, majd egyre fokozódik. Fontos tudni, hogy a szorongó emberek lehetnek szívbetegek is egyben, a pánikbetegség ráadásul súlyosbíthatja is a szív- és érrendszeri betegségeket.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A mellkasi fájdalom - különösen, ha előzmény nélkül jelentkezik - egy olyan figyelmeztető jel, amely miatt sokan fordulnak orvoshoz. Ezt igen jól teszik, hiszen valamilyen úton mindenképpen el kell indulniuk. Ha a vizit, a nyugalmi és terheléses EKG, a szívultrahang és a laboreredmény sem mutat kardiovaszkuláris eltérést, akkor pszichés, mentális gondozásra lehet szükség. Ha azonban kiderül, hogy valóban kardiológiai oka van a mellkasi fájdalomnak, akkor azonnal megkezdhető a probléma kezelése, így akár súlyos következményeket is meg lehet előzni.