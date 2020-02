A mandulaműtétre így készüljünk fel

A torokmandula a szájüregben található, a garatkapu része. Feladata, hogy - a nyirokszervekhez hasonlóan - aktivizálja az immunvédelmet a szervezetet támadó kórokozók ellen. Az orrmandula pedig a garat felső szakaszán található. Mikor kell ezeket kivetetni, hogyan zajlik egy műtét és hogyan készülhetünk fel a beavatkozásra? A kérdésekre Dr. Tóth Eszter, a Duna Medical Center fül-orr-gégész szakorvosa válaszol.

Miért kell a mandulát kivenni?

Az orrmandula általában óvodás-kisiskolás korban éri el működése maximumát, felnőtt korra pedig teljesen elsorvad. Elsősorban azért döntenek néhányan az eltávolítása mellett, mert a felsőlégúti fertőzések miatt megduzzadhat vagy megnagyobbodhat a mandula. Ez pedig a kisgyerekeknél középfülgyulladást vagy gennyesnek tűnő náthát idéz elő. Ebben az esetben a szerv már nem a védőfunkciót látja el, hanem már maga az orrmandula tartja fenn a betegséget. Ezért szükséges a műtét.

Mikor halaszthatatlan az orrmandulaműtét? A válaszért kattintson ide!

A torokmandula esetén a többszöri bakteriális gyulladás, vagy bizonyos vírusfertőzés által indukált megnagyobbodás indokolja a műtétet. Ha ugyanis nem szánjuk rá magunkat az eltávolításra, akkor a mandula részleges vagy teljes légúti elzáródáshoz vezethet, amely horkolást és alvászavart válthat ki. A gyakran visszatérő tüszős mandulagyulladás vagy a mandula körüli tályog esetén is a műtétet javasolják az orvosok. Emellett a legtöbb alvássebészeti garatplasztikai műtétnek is része a mandulák eltávolítása.

Ne aggódjunk, a műtét nem befolyásolja sem a beszédet, sem a nyelést. Fotó: iStock

Mikor érdemes eltávolítani?

A torokmandulát általában kisiskolás vagy fiatal felnőtt korban távolítják el, az orrmandula azonban már 2 éves kortól is kivehető. Természetesen meghatározott életkorsáv nincs, a felnőttkori műtétek is gyakoriak. A műtétek időpontját az is befolyásolhatja, hogy milyen más egészségügyi problémával rendelkezünk. Az allergiában szenvedőknek például kifejezetten nem ajánlják nyáron a beavatkozást, de a teljesen egészséges szervezetet is megterhelheti a magas hőmérséklet és a frontok alakulása a lábadozási időszakban. Éppen ezért érdemes inkább a hűvösebb hónapokat választani a műtéthez, hogy a gyógyulási időszak zökkenőmentesen teljen, és csökkenjen a fertőzésveszély is.

Hogyan veszik ki a mandulát?

A klasszikus eljárás során a mandulát a eltávolítják a "tokjából", majd bipoláris égető eszközökkel csillapítják a fennálló vérzést. A legújabb plazmakéses technológiával azonban már egyszerre történik a vágás és a vérzés csillapítása - ez ráadásul nem is károsítja mélyebben a garatfali izomzatot. A körülbelül 30 perces beavatkozás után 24 órás megfigyelés javasolt a kórházban, utána viszont már otthon is pihenhetünk. Azonban pár napig érdemes segítséget kérni családtagjainktól vagy barátainktól, ugyanis mindenféle fizikai megterhelést szigorúan kerülni kell.

Hogyan készülhetünk fel?

Ahogy minden műtét, úgy ez is hatással van azimmunrendszerműködésére, ezért ajánlott vitaminokkal - különösen C-vitaminnal -, immunrendszer-erősítő kiegészítőkkel, valamint a torokhigiéniai szabályok betartásával felkészülni a beavatkozásra. Ne aggódjunk, a műtét nem befolyásolja sem a beszédet, sem a nyelést. Nagyon ritka esetben a hegképződés kihathat a lágyszájpadfunkciókra, ám ezek egyszerű logopédiai gyakorlatokkal orvosolhatók.

Erre figyeljünk a műtét után

A műtét után átlagosan 10-14 napig érezhetük fájdalmat, a harmadik hétre viszont már teljes lehet a felépülés. A fájdalmat az orvos által javasolt fájdalomcsillapítókkal enyhíthetjük. Egyes vizsgálatok igazolták, hogy a méznek különös fájdalomcsillapító és sebregeneráló hatása van, így ezt is bátran fogyaszhatjuk. A legfontosabb azonban az, hogy naponta megigyunk 2-3 liter folyadékot - még akkor is, ha a nyelés kellemetlenséget okoz. Ha keveset iszunk, akkor a seb felülfertőződhet, belázasodhatunk, és utóvérzések is előfordulhatnak.

Az első 2 hétben a táplálkozásra is jobban kell figyelnünk. Kerüljük a nagyon forró, a csípős és a savas ételeket és italokat, az első pár napban pedig a tejtermékeket is jobb tiltólistára tenni. A kellemesen hűsítő ételek - például a tejmentes fagylaltok - fogyasztása viszont megengedett. Ezek ráadásul a szövetek hűtésében is segíthetnek. Körülbelül 2 hét után már társaságba is mehetünk. Szájmaszk viselete csak akkor szükséges, ha beteget látogatunk, vagy alapvetően immunhiányos betegségben szenvedünk.