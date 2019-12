A legnagyobb tévhitek a vitaminokról

Tévhit: Mindenkinek ajánlott az őszi-téli időszakban multivitaminkészítmények fogyasztása

A vitaminok elengedhetetlenek egészségünk megőrzéséhez, ezek indítják be, illetve szabályozzák a szervezet anyagcsere-folyamatait. Dr. Erhardt Bernadett, az Oxygen Medical belgyógyásza azt mondja, optimális esetben, ha nincs hiánybetegség, kiegyensúlyozott, változatos táplálkozással gyakorlatilag teljesen megoldható a szervezet vitaminszükségletének fedezése. "Persze, ez csak az elmélet, valójában ahhoz, hogy megtudjuk, milyen vitaminra lenne szükségünk, egészségtudatosabban kellene élnünk. Először is, csináltatnunk kellene egy laborvizsgálatot, majd kiértékeltetni a háziorvossal. Ha a szakember úgy ítéli meg, akkor megfelelő, személyre szabott vitaminpótlást ajánl. Ha vitaminkészítményt fogyasztunk, érdemes figyelni arra is, hogy a zsírban oldódó vitaminok (A-, D-, E- és K-) megfelelő hasznosulásához zsiradék bevitele is szükséges, tehát elengedhetetlen, hogy étrendünk tartalmazzon elegendőt ebből a tápanyagból is."

Kiegyensúlyozott táplálkozással általában biztosítható a szervezet vitaminigénye

Tévhit: Minél több vitamint eszem, annál egészségesebb leszek.

A belgyógyász azt javasolja, hogy legyünk körültekintőek: a "sok vitamin egyenlő jó egészség" elv nem igaz. Kiegyensúlyozott, változatos étrendre kell törekedni mindig, a szervezetet fokozottan igénybe vevő időszakok alatt is: babavárás, szoptatás vagyfogyókúraesetén. Ilyenkor is a természetes formában történő vitaminbevitelt szokta ajánlani, de persze pont ezek a helyzetek, amikor ténylegesen szükség lehet mesterséges vitaminpótlásra. Ezért javaslolja mindenkinek, hogy készíttessen teljes laborvizsgálatot, majd konzultáljon a háziorvossal, szakorvossal vagy dietetikussal arról, milyen vitaminkészítményt javasol az adott élethelyzetben.

Tévhit: A B-vitaminok hizlalnak.

A vitaminoknak önmagukban nincs kalóriaértékük, azaz ha valaki vitaminokat szed, de az étrendje változatlan marad, nem fog változást észlelni a súlyában. Ugyanakkor a szakember felhívja a figyelmet arra is, hogy a túlzott vitaminbevitel felboríthatja az anyagcserénket, és ebből a szempontból valóban hizlalhatnak. De ebben az esetben sem a B-vitaminok, hanem a felborultanyagcsereés a többi vitamin hiánya, illetve az emiatt megnövekedett étvágy okozza a súlygyarapodást. Amennyiben a többi vitaminnal együtt, arányosan visszük be a B-vitaminokat is, akkor nem fogják felborítani az anyagcserét, és nem növekszik meg a testsúly, sőt akár az optimális érték elérését is elősegíthetik.

Tévhit: C-vitaminból sosem lehet elég, maximum a vizelettel kiürül a felesleg a szervezetből.

Kevesen tudják, de a C-vitamin-fogyasztást is túlzásba lehet vinni. Ilyen esetben a nagy dózisú C-vitamin-bevitel hányingert, gyomorgörcsöt, fejfájást, kimerültséget, vesekövet vagy hasmenést is okozhat. A túlzott C-vitamin-bevitel befolyásolhatja a szervezetnek azt a képességét, hogy feldolgozzon más tápanyagokat, például veszélyesen magas vasszinthez vezethet. Ilyen esetben az is elképzelhető, hogy a diabéteszteszt hamis eredményt ad.

Tévhit: Edzés közben az izotóniás ital a legjobb arra, hogy pótoljuk a verejtékkel kiizzadt vizet.

"A mozgás közbeni verejtékezés mértéke és annak ásványianyag-tartalma személyenként változik" - magyarázza Dr. Erhardt Bernadett. Természetesen sportolás közben és után is figyelni kell a szervezet folyadékegyensúlyának megtartása. Persze, könnyebb fizikai aktivitás esetén kisebb az elektrolitvesztés, mint a hosszú távon végzett intenzív edzések során. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy az izotóniás italok fogyasztása leginkább professzionális versenysportokban indokolt, a hobbisportolók általában nem igényelnek fokozott elektrolitpótlást sem az edzések alatt, sem azután. Ezeknek az italoknak a szénhidráttartalma is meghatározza, hogy kik számára ajánlott a fogyasztásuk, hiszen cukortartalmuk miatt diétás étrendben csak a kalóriamentes változatoknak van hely. Azok számára sem ajánlott, akik valamilyen emésztési rendellenességgel vagy veseproblémával küzdenek.

Természetes vitaminbombák A hideg, szeles időben természetes étrend-kiegészítőkkel is sokat tehetünk az immunrendszerünk megerősítéséért. Mi ezeket ajánljuk: Csipkebogyó - A legismertebb C-vitamin-forrás. Fokozza a szervezet védekezőképességét és ellenállását a fertőzésekkel és a meghűléses betegségekkel szemben.

- A legismertebb C-vitamin-forrás. Fokozza a szervezet védekezőképességét és ellenállását a fertőzésekkel és a meghűléses betegségekkel szemben. Fokhagyma - A népi gyógyászatban előszeretettel alkalmazott csodaszer nemcsak azimmunrendszererősítése szempontjából hasznos, hanem vírus-, gomba- és baktériumölő hatása is kiemelkedő.

- A népi gyógyászatban előszeretettel alkalmazott csodaszer nemcsak azimmunrendszererősítése szempontjából hasznos, hanem vírus-, gomba- és baktériumölő hatása is kiemelkedő. Gránátalma - Agránátalmanemcsak rostokban, de antioxidánsokban is gazdag. Magas C- és K-vitamin-tartamú gyümölcs, mely jó hatással van a szív- és érrendszerre is.

- Agránátalmanemcsak rostokban, de antioxidánsokban is gazdag. Magas C- és K-vitamin-tartamú gyümölcs, mely jó hatással van a szív- és érrendszerre is. Gyömbér - Az aromás gyömbér nem csupán fűszer, igazi gyógynövény is. Az influenzás időszakban ajánlatos immunerősítő és gyulladáscsökkentő hatása miatt fogyasztani.

A cikk forrása: Nők Lapja Egészség 2017. december-januári lapszám.