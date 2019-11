A kipufogógázok ezért veszélyesek

Az utóbbi néhány évben a magyarországi gépkocsiállomány is jelentős mértékben megnőtt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011-ben az itthon üzemeltetett autók száma nem haladta meg a hárommilliót, míg tavaly már közel 3,7 millió gépjárművet tartottak nyilvántartásban. Az autókkal kapcsolatban legtöbbször a légszennyezés problémája merül fel, pedig az általuk kibocsátott gázok az egészségünkre is károsak. Egy friss svéd tanulmány szerint a stroke kialakulásának veszélyét is növelheti, ha hosszú ideig ki vagyunk téve a kipufogógázoknak.

A gépjárművek a legnagyobb szennyezők

A kutatók három svéd nagyvárosban vizsgálták meg a kipufogógázoknak nagymértékben kitett lakosok egészségi állapotát, főképpen azt, hogy milyen mértékben érinti őket a stroke és a szívbetegségek. A kutatást végző dr. Petter L. S. Ljungman és csapata közel 115 ezer ember egészségi adatait gyűjtötte össze 1990 és 2010 között. A kapott adatokat összevetették a lakcímükkel, amiből azt próbálták kikövetkeztetni, milyen mértékben voltak kitéve az otthonuk közelében kipufogógázoknak, és milyen fűtést használnak.

A kipufogógázok az egészségünket is károsítják. Fotó: iStock

A vizsgált periódusban 5166 embernél alakult ki a szívizom elégtelen vérellátásával járó, úgynevezett iszkémiás szívbetegség, illetve 3119-nél stroke. Az eredmények szerint a kipufogógázokban lévő fekete szén jelenti a fő veszélyt: a levegőben minden 0,3 mikrogramm/köbméteres emelkedés 4 százalékkal növeli a stroke kockázatát. Ilyen fekete szén a lakások fűtésekor is keletkezik, az ebből származó égéstermék és a stroke közötti összefüggést azonban nem tudtak kimutatni.

A fekete szén egészségre gyakorolt hatását már korábbi kutatások is vizsgálták, amik szintén összefüggést találtak a fosszilis anyagok égetésekor levegőbe kerülő részecskék, illetve bizonyos légúti megbetegedések, daganatok és szívbetegségek kialakulása között. Bár a fűtéssel is kerül a levegőbe fekete szén, a nagyvárosokban a gépjárművek a legnagyobb szennyezők.

Forrás: Medical News Today