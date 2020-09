A humor létkérdés: hogy kerül a gyógyszerész a kamera elé?

A gyógyszerészt leggyakrabban a patikában, a tára mögött látjuk, képernyőn kevésbé. Ezen változtatott dr. Kresznovszki Miklós, aki csapatával tavaly novemberben indított YouTube-csatornát, azóta pedig 27 kisfilmjük készült. Cikkünkben Miklósként említjük, lévén már kezdeményezésük beköszöntőjében úgy fogalmazott: "Sziasztok, dr. Kresznovszki Miklós vagyok, de szólítsatok csak egyszerűen Miklósnak! Klinikai szakgyógyszerész vagyok, és már több mint 12 éve praktizálok."

A patika csapata humoros kisfilmekben dolgoz fel hétköznapi helyzeteket. Fotó: Getty Images

A fővárosi Szent Borbála Gyógyszertár vezetőjének személyes kedvencei azok a videók, amelyeknél a patika dolgozói színészként jelennek meg, humorral mutatják be az egyes szituációkat. A legelső ilyen a Semmelweis Egyetem kérésére készült, lévén a patikavezető az egyetemen régóta foglalkozik betegbiztonsággal, aminek fontos eleme a csapatmunka. Olyannyira, hogy ha valaki hibázik az ellátás során, és abból a betegnek kára lesz, az az esetek 85-90 százalékában a rendszer hibája, nem pedig egy konkrét személyé. Emiatt fontos az egész rendszer javítása, és emiatt hívta fel a figyelmet az egyetem betegbiztonsági fórumára készült oktatóvideó a nem megfelelő kórházi csapatmunka veszélyeire. A kisfilmben Miklós játszotta az autokrata osztályvezető főorvost, a többiek a szorongó osztályos nővért, az osztályvezető főnővért, a rezidens orvost és az intézeti főgyógyszerészt.

Főszerepben a gyógyszerész

Azóta rengeteg videójuk készült, alapvetően egy hatfős csapat dolgozik rajtuk, készítésükben egy videós mellett részt vesz a patika teljes stábja, három gyógyszerész és egy szakasszisztens. "A videósunk abszolút profi, ő hozza a felszerelést, a világítást és az állványt, ő végzi a vágásokat, és minden ilyen jellegű munkát. Segítségünkre van egy közgazdász barátunk is, aki a közösségi médiás felületeinket kezeli, válaszolgat a kommentekre. Így áll össze a teljes netMED csapat" - mondja Miklós. Mivel gyógyszerészként úgy látja, hogy az egészségügyi nyelvezetet, a gyógyszerekkel kapcsolatos fogalmakat sokan nem értik, fontosnak tartja, hogy betegekhez közérthető módon szóljanak a videókban is. Fontos számára a humor, sok videóban így érzékeltetik azokat a kényes helyzeteket, amelyekkel a gyógyszerészek rendszeresen szembesülnek. Például hogy milyen szélsőséges betegtípusokkal találkoznak, időnként pedig mekkora kihívást jelent számukra a velük való kommunikáció. Szintén humorosan mutatják be a gyógyszervásárlás aranyszabályait és a gyógyszerszedés tízparancsolatát.

A Semmelweis Egyetemmel közösen készültek olyan kisvideók is, amelyekben profi színészek szerepelnek, de a forgatókönyvüket Miklós és kollégái írták. Ilyen például az, amelyik a fölösleges antibiotikum-használat veszélyeire hívja fel a figyelmet, vagy éppen arra, hogy miért nem veszélytelen az interneten keresni a megoldást egy-egy betegségre. Ugyan a videókban feldolgozott történetek kitaláltak, de a valóságtól nem állnak messze, hasonlókkal szinte mindenki találkozott.

Fölösleges szakszavak

Más hangulatúak, ám szintén lazák és közérthetőek azok a videók, amelyek ismeretterjesztő célból készültek. Ilyen lett például a dohányzásról való leszokás gyógyszeres és nem gyógyszeres lehetőségeiről szóló, vagy éppen esemény utáni tabletták és a megfázásos betegségek kezelésének kérdéskörét taglaló kisfilmjük. Ezekben jellemzően két gyógyszerész beszélget, elkészítésük sok felkészülést, irodalomkutatást, laikus nyelvezetre történő átültetést igényel. A csapatnak célja volt az is, hogy a videókon keresztül betekintést engedjenek abba, mi történik a patikában, minek mi az oka. Például hogy miért lehet valami hiánycikk. A tapasztalatok szerint az ilyen jellegű tájékoztatásra nagy szükség van, sokan ugyanis nincsenek tisztába ennek hátterével.

Készültek olyan videóik is, amelyek gyógyászati segédeszközök használatát mutatják be. A lázmérés és a lázcsillapítás például egyszerűnek tűnik, mindenki azt gondolja, ért hozzá, de a részletekkel azért nem árt tisztában lenni. Fontosnak tartották bemutatni a vércukormérők helyes használatát is, mert a tapasztalat itt is azt mutatta, sokan rosszul teszik ezt.

A koronától az immunerősítésig

Ugyan a csapat előre megírt menetrend szerint dolgozza föl a témákat, figyelnek az aktualitásokra, a koronavírussal például három kisfilmjük is foglalkozott. "Amikor az egész őrület elkezdődött, és rengeteg tévhit keringett, körbejártuk, mi is tulajdonképpen a koronavírus, milyen a felépítése, milyen tüneteket okoz. Ez egyfajta oktatóvideó volt, a másodikban viszont már a számokat néztük, hogy melyik országban mennyi megbetegedés történt, honnan lehet erről információt szerezni. Persze ez azóta már bőven elavult, de amikor készült, nagyon aktuális volt" - mondja a gyógyszerész.

Később a patikákra is hatalmas nyomás nehezedett, mert az emberek a boltok mellett megrohamozták gyógyszertárakat is, szinte kifosztva azokat. Ebben az időszakban telefonnal felvett videó készült arról, milyen intézkedések történtek a patikákban, milyen az élet a gyógyszertárakban. Ez a kisfilm már a szakember szemével közelítette a kérdést, inkább a gyógyszerészkollégáknak próbált támpontot adni, segíteni az embert próbáló helyzetben. Ugyancsak a koronavírus-járványhoz kapcsolódott a csapat immunerősítőkről szóló mítoszromboló videója, amelyben azt járták körbe, létezik-e immunerősítés, és ha igen, akkor miért nem. Mert ahogy Miklós fogalmaz: marketingszempontból ez remek kifejezés, jól el lehet adni, de amúgy az immunrendszert erősíteni nem lehet.