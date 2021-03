"A háziorvosokon csapódik le minden"

"Ma szinte senki nem tudja, kinek, milyen szempontok szerint, milyen vakcina jár, egyáltalán hol és kik döntenek arról, hogy ki milyen listára kerüljön fel" - nyilatkozta a Népszavának Darvai László belgyógyász szakorvos, az első magyar háziorvos, aki praxisjogot vásárolt, és immár több mint húsz éve a Heves megyei Ostoroson praktizál. A lap az oltások kapcsán kérdezte a szakembert, aki konkrét kritikai észrevételeket is megfogalmazott a jelenlegi rendszerrel szemben. Mint mondta, minden a háziorvosokon csapódik le.

"A kormánylapáthoz is szeretnénk hozzáférni"

"Nekünk kellene megmagyaráznunk, milyen szempontok alapján dől el, hogy két hasonló korú ember közül az egyik miért igen, a másik még miért nem kapja meg az adott vakcinát" - fogalmazott Darvai László, hozzátéve, nagyon nehéz beszélni egy pácienssel, aki előző este azt hallja a televízióban: a háziorvos dönti majd el, hogy egy adott korcsoporton belül ki az, aki az oltási sorrendben majd előrébb kerül. Erről azonban szó sincs - szögezi le, hangsúlyozva, gyakorlatilag semmilyen beleszólásuk nincs abba, hogy ezeken a listákon kit vehetnek előre és miért. "Ennek ellenére csaknem minden háziorvos kollégám nevében mondhatom: erőn felül is végig fogjuk csinálni az oltási kampányt, hiszen mindannyian egyetértünk ennek fontosságával, és egy hajóban evezünk. Csak szeretnénk hozzáférni a kormánylapáthoz is, nemcsak az evezőhöz" - jegyezte meg keserűen.

Darvai László maga se tudja megmagyarázni, miért vannak makkegészséges sportolók ott, ahol krónikus betegeknek kellene lennie. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

h i r d e t é s

A koronavírus elleni oltási listák kapcsán arról beszélt, maga se tudja megmagyarázni, miért vannak makkegészséges sportolók ott, ahol krónikus betegeknek kellene lennie. "Egyáltalán nem hiszem, hogy bárki tudatosan akar rosszat a saját polgárainak, de azt igenis nagyon fájlalom, hogy azok, akik ezt a szakmát képviselik, például a háziorvosok, egyáltalán nincsenek vagy csak nagyon kevéssé vannak bevonva a döntés-előkészítési folyamatokba" - hangsúlyozta, megjegyezve, az emberek jó része eddig megbízott az egészségügyben, de épp ezek miatt az anomáliák miatt egész egyszerűen elszállt a bizalma.

Hol vannak a listáról ezek az emberek?

Mindent a vakcinákról. Ön melyiket választaná? Összeszedtük, mit érdemes tudni a Magyarországon jelenleg oltásra használt ötféle új koronavírus elleni vakcináról. Részletek!

Kérdésre válaszolva a szakember azt is kifejtette, miben nem ért egyet a döntéshozók által felállított prioritásokkal. "Azon el kellene gondolkodni, hogy jelenleg már oltják a községi polgárőröket, de nem látom a listán az óriási veszélynek kitett művesekezelésben részesülő, dializált betegeket, miközben pontosan tudjuk: ha közöttük kitör a járvány, akkor az 'aratni' fog" - így Darvai, aki emellett hiányolja a listákról a transzplantációra várókat, a tanárokat, az óvónőket, a bölcsődei gondozókat is. "Pontosan ennyire értelmezhetetlen az, hogy a szociális otthonokban, gyakran ágyban fekvő, a vírusfertőzésen korábban már átesett, vagyis védett időseket miért kellett látványosan és sürgősen Pfizer-vakcinával beoltani, annak ellenére, hogy ezek az otthonok teljesen zártak, ide külső látogatók nem jöhetnek, a gondozói személyzet pedig megkapta a védőoltást" - latolgatta a háziorvos, aki maga is dolgozik egy 160 fős szociális otthonban, ahol egy olyan járványon vannak túl, amely során a bentlakók csaknem mindegyike megfertőződött.

"Az embereket gyerekként kezelik"

Darvai szerint nagyon sok minden a rossz kommunikáción "csúszott el", de említi a járványtagadók negatív hatását is, megjegyezve, mindezen "nem segít, ha az embereket gyerekként kezelik, félinformációkkal látják el őket, és nem tárják eléjük, mennyire komoly a helyzet". Szerinte be kellett volna engedni a COVID-osztályokra az újságírókat és a kamerákat. Afertőzéshatásairól részletesen, "tudományos, szakmai, de közérthető érvekkel" kellett volna tájékoztatni a lakosságot, akkor "most senki nem gondolkodna azon, milyen védőoltás szeretne, vagy szeretne-e egyáltalán: rohanna, hogy megkapja bármelyiket, legyen az amerikai vagy kínai". Az ostorosi háziorvos szerint a most kialakult bizalmatlanságot - mind az ellátórendszerrel, mind a védőoltásokkal szemben - még jóval a járvány után is érezni fogjuk.

Az új típusú koronavírus elterjedése óta az egyik legnagyobb témakör, amelyet nagyfokú bizonytalanság övez, a fertőzés lezajlása után kialakuló immunitás. Nincs ez máshogy a vakcinák nyújtotta védelemmel sem - egyelőre a szakértők is csak óvatos becslésekbe bocsátkoznak. Összegyűjtöttük, mit lehet tudni eddig.