A nap képe: plakátkampány indult a véradásért

A nyári hónapokban mindig csökken a véradási aktivitás, a megfelelő vérkészlet biztosításához ebben az időszakban is naponta legalább 1600-1800 véradó szükséges országszerte. Emiatt a Magyar Vöröskereszt országszerte plakátok kihelyezésével hívta fel a figyelmet a véradás fontosságára. A plakáton is hangsúlyozták: egyetlen véradó akár három veszélyben lévő ember életét is megmentheti.

Plakátkampánnyal buzdít véradásra a Magyar Vöröskereszt. Fotó: MTI/Lakatos Péter