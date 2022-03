6-8 évet kell várni a fogszabályozásra

Hat-nyolc év - ennyit kell várakoznia egy gyereknek tb-támogatott fogszabályozásra az ország nyugati felében. Ennél is hosszabb a várakozási idő például Komárom-Esztergom megyében, mert itt csak egyetlen fogszabályozó fogorvos dolgozik - olvasható a Növekedés összeállításában.

Állami fogszabályozásra 6-8 évet kell várni. Getty Images

Nógrádban egyetlen olyan fogszabályozó fogorvos sincs, aki tb-finanszírozott betegeket ellátna. Így legfeljebb a magánellátás maradt a szülőknek, már akik ezt egyáltalán megengedhetik maguknak. Makai Attila fogorvos, aki állami és magánpácienseket egyaránt ellát két városban is, elmondta: Keszthelyen és Nagykanizsán most hívják be a fogszabályozásra 2016-ban előjegyzett gyerekeket, az új érdeklődőknek viszont csak nagyjából 2030-ra (!) tudnak időpontot adni.

Az állami fogászatokon a fogszabályozással kapcsolatos orvosi munkáért 18 éves korig nem kell fizetnie a betegnek, csak a fogszabályozó eszközért számolnak fel részleges térítési díjat. A fogszabályozó típusától, a felhasznált anyagok árától függően ez nagyságrendileg 100-tól 300 ezer forintig terjedhet, míg a magánellátásban, ahol mindenért fizetni kell, 400 ezer forint alatt már nem nagyon csinálnak az országban sehol sem fogszabályozást. Budapesten vagy a nagyobb városokban a komplikáltabb kezelések akár az egymillió forintot is elérhetik, illetve meg is haladhatják. h i r d e t é s

A jelenlegi helyzet már a járvány előtt is fennállt, ez pedig nem más, mint hogy nagyon kevés fogszabályozó fogorvos vállal állami pácienseket, mert egyszerűen nem éri meg nekik. Egy rögzített fogszabályzónál akár a négy-ötszörösét, egy kivehető eszköznél a két-háromszorosát is megkeresheti egy orvos annak, mint amit az államtól kap - írta a lap.

A pandémia csak rontott ezen a helyzeten, mert drasztikusan megnövelte a várakozási időt. Sokáig zárva kellett tartani a fogászati rendelőket, illetve csökkentett kapacitással működhettek csak. Közben a kórházak, ahol sok esetben a röntgen készül, értelemszerűen a COVID-ellátásra rendezkedtek be. Az is nehezítette a helyzetet, ha valahol a fogorvos, vagy a fogtechnikus, maga a gyerek lett covidos, vagy csak karanténba került. Emiatt nem vagy alig lehetett új pácienseknél a fogszabályzást megkezdeni, csak folytatni a már elkezdett eseteket.

Így mindenképpen, mert az igény az évtizedekkel korábbinak a többszörösére emelkedett, miután egyre többen látják, mennyire fontos a boldoguláshoz a rendezett fogsor is.