48 óráig is tarthat egy EKG vizsgálat

A modern készülékekkel már nemcsak 24 órás, de akár két napig vagy annál tovább tartó Holter EKG monitorozás is megoldható. A részleteket dr. Müller Gábor, a KardioKözpont szakorvosa foglalta össze.

Mire való az EKG?

Az EKG-vizsgálat a szív működésével, elektromos tevékenységével kapcsolatos mérhető paramétereket ábrázolja. Az EKG által rajzolt görbékből a szakorvos számára kiderül többek között, hogy hogyan alakul a szívverések száma és szabályossága, hogyan működik a szív ingerképzése és ingervezetése, illetve vannak-e veleszületett vagy szerzett vezetési zavarok, elektrofiziológiai eltérések. A 12 elvezetéses nyugalmi EKG tehát pontos képet mutat a szív aktuális állapotáról, ezáltal segíti a diagnózis felállítását.

Amikor azonban például terhelés kapcsán jelentkező panaszokat kell kivizsgálni, nem elégséges a nyugalmi EKG. Ez ugyanis - mint neve is mutatja - egy nyugalmi helyzetben, fekvő állapotban zajló mérés. Ám ha a mellkasi fájdalom, a légszomj, aszédülésvagy a szabálytalannak érzett szívverés okát kell kideríteni, akkor már más vizsgálatra van szükség - ezek a panaszok ugyanis csak igen ritkán jelentkeznek a néhány perces nyugalmi EKG-vizsgálat során. Ilyenkor hosszabb távon kell megfigyelni a szív működését. Ekkor lehet szükség a hosszabb távú monitorozásra, vagyis a Holter EKG-ra, amely a legmodernebb készüléknek köszönhetően már nemcsak 24 órára, hanem annál hosszabb időtávra is igénybe vehető.

Holter EKG - akár 48 órán túl is

A Holter EKG ideális eszköz akkor, amikor a napi tevékenység ésalvásközben is szeretnénk látni a szív működését, illetve akkor is nagyon fontos, ha ritka szívritmuszavaroknak, vagy az aktuálisan alkalmazott gyógyszerek hatásának szeretnénk utánanézni. Azonban gyakran nem jutunk pontos diagnózishoz 24 óra alatt, sokkal hosszabb megfigyelésre és részletesebb adatokra is szükség lehet a bonyolultabb és/vagy nehezebben diagnosztizálható esetekben - mutatott rá a szakorvos. Ilyen helyzetekben ideálisak az új, hordozható EKG-készülékek, amelyek akár 48 óráig vagy azon túl is viselhetők. A legújabb fejlesztések kis súlyúak, ezáltal viselésük gyakorlatilag nem okoz kellemetlenséget.

A többnapos készülékviselés kapcsán számos gyakorlati kérdés felmerülhet, például az, hogy ilyenkor szabad-e a páciensnek fürdenie. A hagyományos készülékeket sok víz nem érheti, tehát nem ajánlott ebben fürdeni. Az új készülékeket azonban a páciens leveheti fürdés előtt, majd utána vissza tudja helyezni azt. Ha pedig sportolni szeretne vagy olyan fizikai tevékenységet végezne, amelyet egyébként is szokott, gond nélkül viselheti közben az EKG-készüléket.

További könnyebbség, hogy a kivizsgálás ideje alatt a betegnek nem szükséges naplót vezetnie a szubjektív tüneteiről, ugyanis a készülékeken van egy gomb, amelyet ha megnyom a panasz jelentkezésekor, a gép eseményként eltárolja az adott időpont. Ezen kívül az esetleg szükséges elemcsere miatt sem kell aggódni, mert az új elemek kitartanak a viselés ideje alatt.