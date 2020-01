11 mítosz, amelyről kiderült, hogy igaz

Egészségünkkel kapcsolatban számos tévhit és mendemonda kering a köztudatban, ezért nagyon nehéz ezeket elhatárolni azoktól a mondásoktól, amelyeknek tényleg van a tudomány által is alátámasztott igazságalapjuk. Mutatjuk, melyik tanácsokat érdemes valóban betartani.

Minden nap egy alma...

Ki ne hallotta volna már például azt a mondást, miszerint "minden nap egy alma az orvost távol tartja". Egy 2015-ös tanulmány szerint tényleg kevesebbszer mentek orvoshoz, illetve kevesebb vényköteles gyógyszert használtak azok, akik minden nap megettek egy almát. De ez a tudósok szerint nemcsak az almafogyasztással függ össze, hanem sokkal inkább azzal, hogy alapvetően egészségesebb étrendet és szokásokat követnek azok, akik minden nap elrágcsálnak legalább egyet ebből a gyümölcsből.

Este 6 után ne együnk

A késői vacsora tényleg súlygyarapodáshoz vezet - legalábbis egy 2019-es tanulmány ezt támasztja alá. A tudományos írás szerint azok, akik későn fogyasztották el a nap utolsó étkezését, vagy lefekvés előtt még nassoltak, nagyobb valószínűséggel voltak túlsúlyosak vagy elhízottak. A csípős paprikával készült ételek viszont segíthetik a fogyást, méghozzá az erős paprika kapszaicin-tartalmának köszönhetően, ami zsírégető üzemmódba kapcsolja a szervezetet - írja egy 2017-es tanulmány.

Tényleg kevesebbszer betegszünk meg, ha rendszeresen eszünk almát. Fotó: iStock

Ha nem öltözünk fel, megfázunk

Ha úgy megyünk ki a hidegbe, hogy nem öltözünk fel, akkor tényleg könnyebben megfázhatunk? Egy 2015-ös, állatkísérleteken alapuló tudományos munka azt állítja, hogy igen. Ennek oka, hogy az orrunkban található immunsejtek és a felső légutak alacsonyabb hőmérséklet esetén nem működnek olyan jól. A hidegnek viszont jó hatásai is vannak egészségünkre nézve, az első fagyokkal például véget érhetnek a parlagfű-allergiások tünetei - állítják a tudósok.

A képernyő rontja a látást

A különféle digitális eszközök képernyőiből jövő kék fény káros hatásairól korábbi cikkünkben olvashat - kattintson ide!

Biztos sokan hallották már azt is, hogy ha túl közelről nézzük a tévét, az rontja a látást. Nos, ez részben mítosz, ez ugyanis inkább csak megerőlteti és fárasztja a szemet. Egy 2018-as tanulmány szerint azonban az okostelefonunk kijelzőjének hosszas bámulása árthat a retinának. A sárgarépa viszont tényleg jót tesz a szemnek, méghozzá a benne lévő karotinoiodoknak köszönhetően. Egy 2015-ös tanulmány szerint például 40 százalékkal csökkent a makuladegeneráció kialakulásának kockázata azoknál, akik rendszeresen fogyasztották ezt a zöldséget.

Uborkalé izomgörcsök ellen

A savanyú uborka leve valóban hatékony segítség lehet az izomgörcsök ellen - legalábbis egy 2010-es tudományos kísérlet eredményei erre utalnak. A tudósok arra jutottak, hogy azoknál a dehidratált felnőtteknél, akik fejenként 74 milliliter savanyúlevet ittak, rövidebb ideig tartottak a görcsök, mint azoknál, akik vizet kortyolgattak.

A sportolás okosít

Az edzéstől tényleg okosabbak lehetünk. A tudósok szerint ugyanis sportolás közben irisin termelődik. Ez egy szuperhormon, amely a tanulásért és a memóriáért felelős területeket is aktiválja. Ráadásul csökkenti a szervezet kortizolszintjét, illetve segíthet javítani a kritikai gondolkodást is. Ami pedig szellemi frissességünk megőrzését illeti, ebben tényleg hasznunkra lehet, ha megtanulunk videojátékozni. Egy 2017-es, 55-75 évesek bevonásával készült kutatás eredményei szerint ugyanis növekedhet a szürkeállomány aránya a hippocampus és a kisagy területén, valamint a rövidtávú memóriában is javulás jelenkezhet azoknál, akik féléven át heti ötször 30 percet videójátékoznak.

Bepótolhatjuk hétvégén az alvást

Sokakat pedig talán az érdekel a legjobban, hogy vajon tényleg bepótolható-e hétvégén a hétköznap elmaradt pihenés. Aki úgy gondolja, hogy majd pénteken és szombaton kialussza magát, és így is megőrizheti egészségét, annak egy 2018-as svéd tanulmány szerzői szerint igaza lehet. Ők ugyanis arra jutottak, hogy azok, akik öt órát aludtak hétköznapokon, hétvégén viszont tovább tudtak pihenni, ugyanannyi ideig éltek, mint akik minden este időben lefeküdtek.

Forrás: thehealthy.com