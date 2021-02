Amikor kibontjuk egy jól ismert, akár generációk óta hatékonyan gyógyító készítmény dobozát, bele se gondolunk, hogy egyetlen tabletta mögött mennyi érték, tudás és tradíció van. Kevesen tudják, hogy a hazai gyógyszergyártás szinte minden terápiás területen kínál világszínvonalú alternatívát.

Mihez kezdünk, amikor sajog a fejünk, görcsöl a hasunk, lázunk van, vagy csak az immunrendszerünket szeretnénk erősíteni? Szinte természetes, hogy beveszünk egy tablettát, de arra ritkán gondolunk, hogy hány évtizednyi, vagy olykor évszázadnyi szaktudás, megbízhatóság és gondoskodás áll a háttérben. Történelemórán nem sokat tanultunk a világhírű magyar gyógyszeriparról, pedig ez is egy olyan hungarikum, amely évszázadok óta bizonyít világszerte. Készítményei közül számos a Magyar Gyógyszer Védjegy oltalom alatt áll.

Balla Sándor (balról), Kereszty György, Richter Gedeon és Wolf Emil a magyar gyógyszergyártás ikonikus alakjai közé tartoznak

Bizalom a világ több mint 100 országában

De hogyan érdemli ki egy termék a védjegyet? A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) létrehozta és szigorú feltételrendszer alapján adja ki a Magyar Gyógyszer Védjegy (lajstromszám: 215 069) használati jogát. Az ilyenformán létrejött védjegy használatára kizárólag a MAGYOSZ ad ki engedélyt, elsősorban azért, mert fontosnak tartja, hogy segítse a szakemberek és a laikusok eligazodását a gyógyszerek kiválasztásában.

h i r d e t é s

Minden olyan gyógyászati céllal forgalomba helyezett termék jogosult lehet a Magyar Gyógyszer Védjegyet használni, amely a védjegy használatára vonatkozó követelménynek eleget tesz. Eszerint a szempontrendszer szerint kizárólag arra a gyógyszerre kerülhet fel a Magyar Gyógyszer Védjegy, amely magyar forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik és legalább egy további, Magyarországhoz szorosan kapcsolódó, kutatás-fejlesztési vagy gyártási tevékenységgel összefüggő, külön szabályzatban lefektetett feltételnek megfelel.

A hazai gyógyszeripar évtizedek óta a magyar gazdaság egyik húzóágazata, ami köszönhető a világszínvonalú szaktudásnak és gondoskodásnak, valamint a fejlesztések terén, illetve a gyártásban kompromisszumokat nem ismerő biztonságnak és állandó minőségnek. Mára a világ több mint 100 országában szavaztak bizalmat a magyar gyógyszereknek.

Hivatalos helyen vásároljunk

Hazánkban sajnos egyre nő a krónikus, az anyagcsere- és a pszichés megbetegedések száma, a hazai gyógyszergyártás azonban már egy évszázada kínál a legtöbb egészségügyi panasz kezelésére hatékony, magas minőségű alternatívát.

Bár több lehetőségünk is van beszerezni a szükséges készítményeket, mégis, az a biztonságos, ha gyógyszertárban vásároljuk meg a vényköteles vagy recept nélkül is kapható gyógyszert. Ezek mind olyan termékek, amelyek szigorú kutatási és fejlesztési folyamaton mentek keresztül, több ezer klinikai kísérletet végeztek el rajtuk, mire a nagy nyilvánosság számára elérhetővé váltak, és mind rendelkeznek hatósági engedéllyel, illetve megfeleltek a szigorú minőségellenőrzésen. Ráadásul még válogathatunk is: a kezelőorvos, a háziorvos és a gyógyszerész is tud abban segíteni, ha Magyar Gyógyszert szeretnénk vásárolni. Ezzel nemcsak egészségünket támogathatjuk, hanem egy olyan hazai iparágat is, amely világszerte több mint 23 ezer családnak és több ezer hazai vállalkozásnak biztosítja a megélhetést.

Az adagolási előírás nem javaslat

Mivel gyógyszerekről van szó, soha ne vegyük félvállról az alkalmazási előírást, ne csak a vényköteles, hanem a recept nélkül kapható készítményeknél is tartsuk be az előírt adagolást. Ne felejtsük el, mégiscsak beavatkozunk a szervezetünk működésébe azzal, hogy beveszünk valamilyen gyógyszert. A vényköteles gyógyszerekkel ráadásul azért is fontos körültekintőnek lennünk, mert azok tulajdonságai, hatásai és alkalmazásuk szigorú orvosi kontrollt igényelnek. Vannak ugyanis olyan hatóanyagok, amelyek nem megfelelő mennyiségben alkalmazva nem a kívánt hatást váltják ki, esetleg más gyógyszerekkel együtt szedve problémákat is előidézhetnek. Jusson ez eszébe, amikor legközelebb önmagát szeretné gyógyítani!

További infó: http://www.magyargyogyszer.org/