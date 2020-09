A belső női nemi szervek egészséges működése attól is függ, hogy ki mekkora figyelmet szentel az e területen esetlegesen jelentkező problémák, betegségek megfelelő kivizsgálásának, kezelésének. Van, aki csak akkor "kapcsol", hogy valami nincs rendben a vaginájával, a méhnyakával, a petevezetékeivel, esetleg a méhével, amikor nem sikerül teherbe esnie, vagy amikor már olyan súlyos tünetekkel küzd, hogy azok csak műtéti beavatkozással szüntethetők meg. A rendszeres önvizsgálat és a szakembereknek feltett - olykor kellemetlen - kérdések is hozzá tartoznak az egészségtudatos élethez. A curejoy.com összegyűjtött néhány sok nőt érintő, tabunak számító kérdést a hüvely működésével kapcsolatban.

Legyen szó tisztálkodásról vagy anatómiáról, a vagina kapcsán számos tévhit él a köztudatban. Érdemes sorra venni a legfontosabb tudnivalókat a hüvelyről. Részletek!

Mi okozhatja a hüvelyváladék kellemetlen szagát és állagát?

A 6-10 centiméter hosszú hüvely (vagina) jól táguló, cső formájú izomcsatorna, amely a méhnyakat és a külső nemi szervet köti össze. Egészséges működését, védelmét - a szervezetbe kerülő kórokozókkal szemben - a hüvelyváladék segíti. Ezt a hüvelybemenetnél található Bartholin-mirigy és a méhnyak termeli. Mennyisége, szaga és állaga a menstruációs ciklus napjainak függvényében változik.

Ha felborul a hüvely alapvetően savas baktériumflórája, azt észrevehetően jelzi a hüvelyváladék megváltozott mennyisége, állaga és a megszokottól eltérő szaga. A hüvelyváladék alapesetben vízszerű, nyálkás, az ovuláció környékén tejfehér, mennyisége pedig ilyenkor kissé - de nem kóros mértékben - megnő. Szaga enyhe, de nem kellemetlen. Amennyiben ezek érzékelhetően eltérnek a normálistól, például erős, szürkésfehér színű, halszagú folyás jelentkezik, vagy sárgásfehér, darabos, túrós állagú hüvelyváladék jelenik meg, amihez égő, viszkető érzés társul szeméremtájékon, esetleg fájdalmas vizeléssel jár, azonnal érdemes orvoshoz fordulni. Előbbi bakteriális, utóbbi gombás fertőzésre utalhat. A hüvely baktériumflórájára egyébként számos tényező hatással lehet: az antibiotikumoktól kezdve a tusfürdőkön át az intim higiéniai termékekig.

Szinte nincs nő, aki ne küzdene valamilyen hüvelyi panasszal élete során. Fotó: Getty Images

Befolyásolja-e a hüvely szagát bizonyos ételek fogyasztása?

A hüvely szagát számos tényező befolyásolhatja, többek között a hüvelyflóra állapota, a menstruáció, a szexuális együttlét, a bakteriális és a gombás fertőzések, és persze a táplálkozási szokások is. Számos kutatás foglalkozott már azzal, hogy bizonyos ételek elfogyasztása megváltoztathatja-e a hüvelyváladék szagát. Ezekből kiderült, hogy például a hagyma, a fokhagyma, a vörös húsok, a karakteres, erős fűszerek, mint a curry, egyes tejtermékek, de még a kávé is képes erre. Akit zavar a normálistól eltérő, megváltozott szag, fogyasszon kevesebbet ezekből, vagy próbálja meg kikísérletezni, hogy melyik étel okoz nála olyan mértékű változást, ami nem csak intim helyzetben, de a mindennapi szituációkban is feszélyezi.

Meg lehet akadályozni a vaginális "szellentést"?

Kínos és sokak számára tabu téma a szex közben vagy után jelentkező vaginális szél. Természetes jelenség, ami miatt nem kell szégyenkezni: így távozik a hüvelyből az aktus során vagy közben összegyűlt felesleges levegő. (Tornázás közben is előfordulhat vaginális "szellentés".) Noha van hangja, nem keverendő össze a végbélből távozó gázokkal. A vaginális szélnek, amennyiben nem áll kóros elváltozás a háttérben, egyáltalán nincs szaga. Akaratlagosan nem lehet irányítani, így visszatartani sem.

Árulkodhat-e a hüvely a gyakori együttlétekről?

A mai napig tartja magát a köztudatban az a tévhit, hogy a hüvely az aktív szexuális élettől "egyre jobban kitágul", így árulkodik az együttlétek, vagy a partnerek számáról. Ez azonban nincs így. Tény, hogy a hüvely belső izomzata nagyon rugalmas, éppen ez teszi lehetővé a tágulást például szexuális együttlét közben - enélkül rendkívül fájdalmas lenne -, szülés alatt pedig ez segíti, hogy a magzat világra tudjon jönni hüvelyi úton (ilyenkor méretének többszörösére képes kitágulni széltében és hosszában is). A szexuális együttlétek után viszont gyorsan újra összeszűkül. Szülés után a visszaalakulás általában már nem megy ilyen könnyen és gyorsan: előfordulhat, hogy akár hat hónap is eltelik, mire nagyjából visszaáll az eredeti állapot. Az sem ritka, hogy a hüvely szülés után nem nyeri vissza eredeti méretét és formáját, ezért a medence izomzatát erősítő Kegel-gyakorlatok napi elvégzése mellett előfordulhat, hogy valakinél csak orvosi beavatkozással - hüvelyszűkítéssel - oldódik meg a probléma.

Elveszhet-e valami a hüvelyben?

Újabb régi tévhit, hogy a hüvelybe véletlenül, vagy szándékosan került tárgyak - legyen szó tamponról, vagy óvszerről, esetleg a hüvelybe fogamzásgátlási céllal felhelyezett hüvelygyűrűről - fel tud csúszni a méhbe. Van rá esély, hogy a tampon felhelyezés után annyira hátracsúszik, hogy nem lehet kézzel kivenni, ilyenkor eltávolításában nőgyógyász tud segíteni. De akkor sem csúszik fel a méhig. A méh alsó részén található még a méhnyak is: egy szűk átjáró, ami összeköti a méhtestet a hüvellyel - fele már a hüvelybe "nyúlik". Ezen a szakaszon található a külső méhszáj (aki még nem szült, annál kerek, kis nyílás, aki már szült, annál résszerű), a spermiumok ezen például átjutnak, de egy tampon már nem.

Mit jelez a vizelési inger szex közben?

Nem ritka a szexuális együttlét közben jelentkező sürgető vizeletürítési inger. Ennek számos oka lehet, a leggyakoribb és legáltalánosabb, amikor aktus közben a pénisz a húgyhólyagra is nyomást gyakorol. Ha az éppen telt, vagy akár csak félig telt, már egy kis nyomás is kiválthat vizelési ingert. Ahogy a kismedence gyenge izomzata is. Amennyiben együttlét közben állandósul ez a probléma - és esetleg inkontinencia zavarokkal társul -, érdemes szakemberhez fordulni. Ami ebben a helyzetben is segíthet, az a gátizmokat megerősítő intim torna. A női orgazmust követő női ejakuláció - amikor bizonyos mennyiségű folyadék is távozik a hüvelyből - is okozhat hasonló érzést. De a szakemberek szerint az sem kizárt, hogyfertőzés- esetleg hólyaggyulladás - áll az együttlétek közben jelentkező vizelési inger hátterében.