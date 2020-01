Úttörő magyar találmány nőknek

Bár a női ciklus sok helyen még ma is tabutémának számít, egyre több kutatás és felmérés készül a témában. Ezekből egybehangzóan látszik, hogy a nők nagy része tapasztalmenstruációidején kellemetlen görcsöket. És sokan vannak, akiket az erősfájdalomkorlátoz a mindennapi tevékenységükben. Ők biztos örülnek majd ennek a találmánynak, amivel egy magyar designercsapat rukkolt elő.

Nagy bajt jelezhet a gyenge menstruáció Gyenge menstruációról akkor beszélünk, amennyiben a havi ciklus során távozó vér mennyisége 20 ml-nél kevesebb, illetve ha 1-3 nap múlva véget ér a vérzés a megszokott 4-7 nap helyett. Milyen okok húzódhatnak meg a probléma hátterében? Ide kattintva megtudhatja!

Az Alpha Project alapítói, Kormos Zsófi divattervező, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem PhD-hallgatója és Pelczer Dóra művészeti menedzser nemrégiben ezzel nyerték meg a hazai startupokat támogató Hiventures 15 millió forintos befektetését - írja a Qubit.

Sok nőt annyira kínoznak a görcsök, hogy a menstruáció első napjain otthon marad. Fotó: iStock

Egy olyan ruhát álmodtak meg, amelynek textiljébe hőképzésre képes és mikrorezgéseket adó felületet építenének be, mindehhez pedig egy lecsatolható szabályozó eszköz kapcsolódik. Ezzel lehet majd kontrollálni a fájdalomcsökkentés mértékét, hosszabb távon pedig a menstruációról is gyűjthetők információk. Adatelemző algoritmusokkal akár még a nőgyógyászati betegségek diagnosztikáját is segítheti a találmány, amelynek fejlesztése februárban kezdődik.