Tünetek, hogy testünk túl sok ösztrogént termel

Az ösztrogéntöbblet okai

Az ösztrogén pubertáskor, illetve terhesség alatt természetes módon megemelkedik, ami teljesen normális. Ha viszont környezeti hatások vagy például nem megfelelő táplálkozás miatt történik ugyanez, az már probléma lehet. Napjainkban egyáltalán nem számít ritkának az ösztrogéntöbblet, hiszen sok ételben vannak növényvédő szerek, gyomirtók és növekedési hormonok. Emellett a túlzott alkoholfogyasztás, bizonyos gyógyszerek túlszedése, a krónikus stressz is okozhat ösztrogéntöbbletet.

A mellek állapota árulkodó lehet

A mellek nagyon érzékenyek a hormonális változásokra, nem véletlen, hogymenzeszvagy terhesség alatt is sok nő tapasztalja a mellek megduzzadását, érzékennyé válását. Ha azonban ezek nem állnak fenn, mégis egyre gyakrabban vesszük észre, hogy melleink feszülnek, érzékenyek, akkor ez ösztrogéntúltermelődés jele is lehet. Mivel ez a hormon az érzelmekre is hatással van, ha depressziósnak, szorongónak érezzük magunkat, és PMS-szerű mentális vagy lelki tüneteink vannak a menzesz időszakán kívül is, akkor ez szintén lehet tünet.

A mellek állapota is árulkodhat az ösztrogéntöbbletről

Az ösztrogéndominancia a mellekben csomók kialakulását is okozhatja, amelyeket mihamarabb meg kell mutatni orvosnak. Felléphet továbbá állandó, indokolatlanul erős kimerültségérzet, amelyet nem ritkánalvászavarokis kísérnek. Akár többet, akár kevesebbet alszunk a korábban megszokottnál, ha semmilyen ezt indokló változás nem történt az életünkben, akkor fontos a hormonjainkat ellenőriztetni.

A hízás és a ciklus megváltozása is lehet tünet

Az ösztrogéntöbblet a nők esetében hajhullást is okozhat, ami az ilyenkor fellépő hangulatingadozást, depresszióra való hajlamot csak még tovább súlyosbítja. Akárcsak a hízás, amely szintén nagyon gyakori tünete a hormon túltermelődésének. Ha egészségesen táplálkozunk és rendszeresen mozgunk, mégis folyamatosan rakódnak ránk a kilók, főleg derék-, és csípőtájon, annak okát a hormonrendszer változásaiban is érdemes keresni, különösen, ha puffadást is tapasztalunk, és észrevesszük, hogy akárhogy próbálkozunk is, a pluszkilók nem akarnak lemenni.

A menzeszben is változások állhatnak be az ösztrogéntúltermelés hatására - hamarabb, de később is érkezhet a ciklus. Ha három egymást követő hónapban is ezt tapasztaljuk, akkor mindenképpen indokolt az ösztrogénszint kivizsgálása.