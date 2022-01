Tünetek, amikről számoljunk be a nőgyógyásznak

A legtöbb nő nem szeret beszélni intim tüneteiről, még a nőgyógyászának sem. Pedig semmit sem érdemes titkolni a szakember elől: minél hamarabb számolunk be neki az esetlegesen fennálló zavaró tünetekről, annál hamarabb kaphatjuk meg a megfelelő kezelést, és lehetünk jobban. A SELF gyűjtése nyomán összeszedtük, melyek azok a szimptómák, amikről tudnia kell a nőgyógyászunknak.

Szokatlan hüvelyi vérzés

A két menstruáció között jelentkező vérzés nem mindig jelez bajt, mindazonáltal érdemes róla beszélni a nőgyógyászunknak. Ugyanúgy azt sem szabad titkolni, ha tartós vérzést észlelünk, amelyet kismedenceifájdalomkísér - ez dr. Lauren Streicher szülész-nőgyógyász szerint utalhat fertőzésre, például chlamydiára, de az is lehet, hogy méhpolip okozza.

Tartós hasi fájdalom

A hasi fájdalmat sokan nem veszik komolyan, pedig Dr. Jennifer Wider nőgyógyász azt mondja, előfordulhat, hogy orvosi kezelést igénylő problémát jelez, például petefészekcisztát, miómát, endometriózist vagy méhen kívüli terhességet. Nem érdemes tehát túl sokáig várni arra, hogy majd elmúlik.

Kellemetlen intim szag

Mint arra dr. Sherry Ross szülész-nőgyász rámutatott, elképzelhető, hogy a tünet oka mindössze annyi, hogy nem tisztítjuk megfelelően az intim részeket. Amennyiben azonban odafigyelünk a higiéniára, mégsem múlik a kellemetlen szag, lehet, hogy gombás vagy bakteriális fertőzés, esetleg nemi betegség áll a háttérben.

Minden rendellenes tapasztalatról érdemes beszámolni a nőgyógyászunknak. Fotó: Getty Images

Furcsa hüvelyi folyás

A hüvelyi folyás normál esetben fehéres, áttetsző színű, legtöbbször szagtalan, állaga lehet hígabb, vagy éppen sűrűbb. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a folyásunk szaga, színe vagy állaga látszólag ok nélkül megváltozott, és ez a változás tartós, konzultáljunk róla nőgyógyászunkkal. A kellemetlen intim szaghoz hasonlóan ez a tünet is jelezhet gombás vagy bakteriális fertőzést, nemi betegséget, de allergiás reakció, irritáció is okozhatja.

Fájdalom szex közben

Alapvetően nem szabadna, hogy a szex fájdalommal járjon, ennek ellenére néha előfordulhat némi kellemetlen érzés, ha például nem szántunk elég időt arra, hogy izgalomba jöjjünk. Ha azonban minden alkalommal fájdalmas az összebújás, az egyebek mellett fertőzésre, hormonális problémákra, miómára vagy hüvelyszárazságra is figyelmeztethet - magyarázta dr. Wider.

Fájdalmas menstruáció

Természetes, ha menstruáció alatt enyhe fájdalmakat, görcsöket tapasztalunk, a kínoknak azonban nem szabad elviselhetetlennek lenniük. Ha tehát olyannyira meggyötör minket ez az időszak, hogy dolgozni sem tudunk, célszerű szakemberhez fordulni. Dr. Minkin szerint az életminőséget befolyásoló fájdalmasmenstruációa többi között endometriózis, fertőzésekből eredő hegesedés vagy mióma tünete is lehet.

Alacsony libidó

Az utóbbi időben azt érezzük, hogy nem kívánjuk annyira a szexet? Ezt sok tényező magyarázhatja. Lehet, hogy párkapcsolati problémák állnak a háttérben, de hormonális zavar vagy bizonyos gyógyszerek - antidepresszánsok, fogamzásgátlók - is okozhatják. Van, amikor betegség idézi elő, például endometriózis, cukorbetegség vagy depresszió. Sokak számára nem tűnik "nagy ügynek" az alacsonyabb libidó, pedig hatással lehet a kapcsolatainkra, az önbecsülésünkre és az általános életminőségünkre is, így nem érdemes félvállról venni.

Vizeletinkontinenciára utaló jelek

Vizeletinkontinenciáról akkor beszélünk, ha akaratunktól függetlenül vizelet ürül a húgyhólyagból. Ha tehát időnkénti vizeletszivárgástól szenvedünk, esetleg köhögés, tüsszentés közben erős vizelési ingert érzünk, vagy néhány csepp ürül is, valószínűsíthető, hogy mi is érintettek vagyunk.

Dr. Christine Greves szülész-nőgyógyász azt tanácsolja, hogy mivel a vizeletinkontinencia jelentősen befolyásolhatja az életminőséget, gyanú esetén minél hamarabb forduljunk orvoshoz. A probléma hátterében állhatnak egyébként idegrendszeri betegségek, a medencefenéki vagy hólyagizomzat meggyengülése, illetve húgyútifertőzésis.