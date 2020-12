Több klinikán is végeznek szüzességvizsgálatot

A női szüzesség kultusza az emberiség történetének egyik legelképesztőbb tradíciója. Részletek itt.

Erőszakos, fájdalmas, tudományos alapokat nélkülöző szüzességvizsgálatokat végeznek több magánklinikán az Egyesült Királyságban - derítette ki egy átfogó vizsgálat során a BBC Newsbeat és a 100 Women. Nyomozásuk során 16 magánklinika illetékeseit sikerült elérniük, és kiderítették, hogy ezen intézmények közül hétben végeznek szüzességvizsgálatot.

Több magánklinikán is végeznek még szüzességvizsgálatot az Egyesült Királyságban. Fotó: Getty Images

A vizsgálat során a nők hüvelyét megvizsgálva az orvos megállapítja, hogy a páciens szűz-e vagy sem. Ennek ára átszámítva 60 és 120 ezer forint között mozog. Az érintett magánklinikákon még szűzhártya-helyreállító műtét is elérhető, persze szintén jó pénzért: az előbb említett vizsgálati költség mintegy tízszereséért.

Az érintetlenség vizsgálatát többnyire a család unszolására, illetve a sokfelé még mindig létező elrendezett házasságok esetén a leendő férj kérésére végzik el a magánklinikák. A legtöbb fiatal lányt ez egyrészt váratlanul érint, nem is értik a helyzetet, másrészt pedig megijeszti és felzaklatja őket, hiszen akaratuk ellenére kell beleegyezniük a kellemetlen, sokszor fájdalmas vizsgálatba.

Legalább húsz országban bevett gyakorlat az ilyen eljárás, de a WHO illetékesei szerint az eredmény semmit sem bizonyít. A szűzhártya ugyanis nemcsak szexuális aktus következtében szakadhat át, hanem tamponhasználat vagy akár sportolás közben is. Vannak azonban, akik még tovább mennek: már az interneten is árulnak szűzhártya-helyreállító készletet, amit már 50 fontért meg lehet vásárolni. A Metro.co.uk azt írja, egy 104 fontért vásárolt, Németországból érkezett készletben 60 milliliter vaginaszűkítő krém, műanyag csipeszek, illetve háromzacskónyi művérnek tűnő folyadék volt - használati utasítást viszont nem mellékeltek a csomaghoz.