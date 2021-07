Tesztoszteron nőknél: a túl sok és a túl kevés sem jó

A tesztoszteron leginkább a férfiak kapcsán kerül szóba, mint férfi nemi hormon. Pedig a nőknél is jelentős szerepet tölt be, és a hormon túl alacsony vagy túl magas szintje náluk is problémákat okozhatnak. Hogy mely panaszok jelezhetik a nők esetében azt, hogy nem megfelelő mennyiségben van jelen a szervezetükben a tesztoszteron, azt dr. Polyák Annamária, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa mondta el.

Problémákat okoz a tesztoszteronhiány

A tesztoszteron egy androgén, vagyis egy férfi nemi hormon, amely szerepet játszik a reprodukcióban, a növekedésben és sok más testi folyamatban is. A férfiaknál főként a herékben termelődik, míg nőknél elsősorban a petefészkekben és mellékvesékben. Mindkét nem esetén fontos szerepe van a nemi vágy meglétében, a testzsír eloszlásában, a csontsűrűségben, valamint az izomzat és izomerő növelésében. Nőknél ezen kívül hozzájárul a termékenységhez és a menstruációs ciklus szabályozásához, főleg azért, mert esetükben a tesztoszteron nagy része ösztradiollá alakul.

A csökkent nemi vágy az alacsony tesztoszteronszint egyik tünete. Fotó: Getty Images

Látható tehát, hogy a tesztoszteronnak a nőknél is nagy szerepe van, ám ha nincs megfelelő mennyiségben jelen, úgy problémákat okozhat. A nők normál tesztoszteronszintje 15-70 ng / dl. A következők jelezhetik, ha a tesztoszteronszint alacsonyabb, mint 15 ng /dl:

a mellszövet változásai

termékenységi problémák

alacsony nemi vágy

kimaradt vagy rendszertelen menstruáció

csontritkulás

hüvelyszárazság

Ha a tesztoszteronszint magasabb, mint 70 ng/dl, akkor pedig ezek léphetnek fel:

zsíros, pattanásos bőr

vércukorszint-problémák

férfias területekre jellemző szőrzet megjelenése (pl. bajusz, szakáll)

meddőség

amenstruációhiánya

elhízás (főleg centrális típusú)

policisztás ovárium szindróma (PCOS)

Milyen kezelési lehetőségek vannak?

Dr. Polyák Annamária arra is felhívja a figyelmet, hogy az említett panaszok esetén célszerű ellenőriztetni a tesztoszteronszintet is, mivel könnyen lehet, hogy annak abnormális szintje okozza a panaszokat. A probléma kezelése lehet életmódterápia, és ha szükséges, akkor gyógyszeres kezelés is javasolt, valamint érdemes utánajárni, áll-e valamilyen egyéb betegség vagy kóros állapot a nem megfelelő tesztoszteronszint mögött.