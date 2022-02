Terhesség alatt ezért veszélyes a magas vérnyomás

Melyek a leginkább ajánlott mozgásformák a magas vérnyomás kezelésére?

Amagas vérnyomásterhesség nélkül is komoly veszélyeket rejt. A megemelkedett nyomás miatt apró mikrosérülések keletkeznek az ér belső, úgynevezett endothel részén, aminek talaján egyre növekvő plakkok alakulhatnak ki, érszűkületet okozva. Mindebből megfelelő kezelés nélkül olyan szövődmények alakulhatnak ki hosszú távon, mint a szívinfarktus és a stroke, de károsodhatnak például a vesék is.

A várandósság során komoly változások zajlanak a női szervezetben. E körbe tartozik, hogy az első két trimeszterben a vérerek kitágulnak, így a vérnyomás általában csökken, majd a harmadik trimeszterben kissé emelkedik, elérve a terhesség előtti értékeket. Baj abból származhat, ha a vérnyomás értéke meghaladja a 140/90 Hgmm-t - foglalta össze dr. Hetényi Gábor, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza. Ebből a szempontból kétféle típust különböztethetünk meg. Az egyik, amikor a hipertónia ismert volt már a teherbeesés előtt is (idült hipertónia), a másik pedig, amikor az állapotot a várandósság során fedezik fel (jellemzően a 20. terhességi hét után). Utóbbi nevezzük terhességi magas vérnyomásnak, avagy gesztációs hipertóniának.

A magas vérnyomás azért is veszélyes a terhesség során, mert jelentősen károsíthatja a méhlepény vérellátását, így a magzat nem jut elegendő oxigénhez és tápanyaghoz. Mindebből fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki, illetve megnő a lepényleválás, a magzatelhalás és a koraszülés kockázata. Mivel gyakran semmilyen tünet nem figyelmeztet a betegségre, ezért a terhesgondozás elengedhetetlen része a vérnyomásmérés. Ezzel együtt, ha a kismama a következő tüneteket tapasztalja, mindenképpen javasolt, hogy ellenőrizze otthon is vérnyomását:

fejfájás

szédülés

látászavar

ödéma

A védőnői látogatások során szintén történik vérnyomásmérés, amit tesztcsíkos vizeletvizsgálat is követ. Szintén bajt jelezhet ugyanis, amennyiben a vizeletben magas afehérjemennyisége, és erről mindenképpen tájékoztatni kell a kezelőorvost.

Preeclampsia, a hirtelen kialakuló magas vérnyomás

A preeclampsia, avagy terhességi toxémia a várandósság 20. hete után bekövetkező vérnyomás-emelkedés, amely nagyobb mennyiségű fehérjevizeléssel jár együtt. Fontos figyelemfelhívó tünete az ödéma, amelyet azonban gyakran a terhesség miatt fellépő vizenyőnek tudnak be. A preeclampsiát olyan egyéb eltérések is kísérhetik, mint a vese- vagy a májfunkció romlása. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint világszerte az anyai halálozások 18 százalékáért terhességi toxémia tehető felelőssé.

A preeclampsia kockázati tényezői:

ikerterhesség

szervezeten kívüli megtermékenyítés (in vitro fertilizáció, IVF)

preeclampsia a saját vagy a családi kórtörténetben

Leiden-mutáció és egyéb véralvadási zavarok

túlsúly

dohányzás

vesebetegség

cukorbetegség

Lehetséges szövődmények:

görcsroham

lepényleválás

stroke, szívinfarktus

trombózis

sokszervi károsodás

életvesztés

koraszülés

alacsony születési súly

magzati elhalás

HELLP-szindróma

Hogyan kezelhető a terhességi magas vérnyomás?

Dr. Hetényi Gábor elmondta, a magas vérnyomást terhesség során a megfelelő gyógyszerekkel és sószegény diétával kezelni lehet, valamint javasolt a rendszeres, illetve gyakori otthoni vérnyomásmérés. Preeclampsia esetén szintén szükség van gyógyszeres kezelésre, továbbá sok esetben indokolt a kórházi megfigyelés is. Súlyos esetben császármetszést kell végezni: lehetőség szerint csak a 36-37. hét után, HELLP szindróma esetén viszont azonnal.