Az, hogy a vagina külsőre és érzetre is megváltozik szülés után, teljesen normális és természetes dolog, és a változások hátterében nagyrészt hormonális változások állnak, illetve az, hogy egyes testi funkcióknak vissza kell rendeződnie a babavárás előtti állapotba - írja a health.com. A medencefenék mélyizmainak tornáztatása sokat segíthet abban, hogy ez az átalakulás gyorsabb és kevésbé intenzív legyen.

Miben más a császármetszés és a hüvelyi szülés? A várandós nők nagy része sokat gondolkozik azon, hogy vajon a hüvelyi úton szülés vagy a császármetszés lenne-e a jobb, biztonságosabb opció. A döntéshez fontos, hogy tisztában legyünk az alapokkal. Részletek itt.

Lazábbak lesznek a hüvely izmai

Egy hüvelyi szülés után teljesen természetes, ha a hüvely izmai lazábbak és kevésbé tónusosak lesznek, ami miatt kicsit tágabbnak érezhetjük a hüvelyünket. Ez különösen a szülés utáni első évben jellemző. Hogy ez a tágulás milyen mértékű, az sok tényezőtől függ, például attól is, hogy mennyi időn át vajúdtunk, illetve hogy mekkora volt a megszült baba mérete. (A császárral szült nők esetében az ilyesmi nem igazán jellemző, tekintve, hogy ilyenkor a pici nem halad át a szülőcsatornán.) Ebben az időszakban sokat segíthet, ha rendszeresen végzünk Kegel-tornát, emellett igyekezzünk egészséges testsúlyt elérni és megtartani.

Az, hogy a vagina külsőre és érzetre is megváltozik szülés után, teljesen normális és természetes dolog. Fotó: Getty Images

Jellemző lehet a hüvelyszárazság

Szülés után a hüvelyszárazság is sokaknál jelentkezik. A szoptatás hatására csökken az ösztrogénszint, emiatt jelentkezik a korábban nem tapasztalt kiszáradás. A többségnél a probléma átmeneti, és a szoptatás végeztével megszűnik, mivel ilyenkor az ösztrogénszint újra megemelkedik, és újrakezdődik apeteérésis. Erre az időszakra érdemes lehet síkosítót beszerezni, illetve az orvosunk felírhat ösztrogént tartalmazó hüvelykrémet is. A szülés után a hüvely belső falán hegesedés alakulhat ki, illetve a sokaknál alkalmazott gátmetszés is sebesedéssel, hegesedéssel, fájdalommal járhat. A felépülés fájdalmas lehet, mivel a szülés alatti repedések, sérülések nemcsak a bőrt, hanem az izmokat is érinthetik. Az ülőfürdő segíthet enyhíteni a fájdalmat és a duzzanatot.

Megváltozhat a szeméremajkak, a csikló és a gát környékének színe

A szeméremdomb, illetve a hüvelybemenet környékének színe is megváltozhat szülés után, és ez is teljesen természetes. A színváltozás érintheti a szeméremajkakat, a csiklót és a gát környékét is. Ezek a változások általában hormonális eredetűek, és nem kell, hogy aggodalomra adjanak okot, és nemcsak a hüvelyi úton, hanem a császármetszéssel szült nők esetében is jelentkezhetnek. A színváltozás enyhülhet, de van rá esély, hogy teljesen megszűnni már soha nem fog. A szülés után jelentkezhet véres folyás, váladékozás is, ez az első hat hétben jellemző, ami alatt fokozatosan enyhül, majd végül teljesen elmúlik, így emiatt sem kell megijedni, hacsak nem kíséri viszketés vagy kellemetlen erős szag, esetlegfájdalom- ha igen, akkor a biztonság kedvéért menjünk orvoshoz.