Sokat görcsöl a hasa? Ezek okozhatják

A premenstruációs szindróma (röviden PMS) egy összetett tünetegyüttes, amellyel a nők 80 százaléka találkozik közvetlenül a havivérzése előtt. Közel 150 különféle panaszt foglal magában, de leggyakrabban erős alhasi görcsökről számolnak be az érintettek. Ám nem ritkán előfordul, hogy ez afájdalomnem a menstruáció közeledtét jelzi, hanem más áll a hátterében. Alább összefoglaljuk a lehetséges okokat a Women's Health magazin szakértőinek válogatása alapján:

Terhesség

Leendő anyák gyakran számolnak be arról, hogy az elmaradtmenzeszelőtt ugyanúgy éreztek görcsöket, mint a teherbeesés előtti hónapokban. Ennek hátterében az áll, hogy a megtermékenyített petesejt ilyenkor ágyazódik be a méhnyálkahártyába, és indítja be a hormonális és szervi változásokat, amelyek a várandóssággal járnak. A beágyazódás pedig együtt járhat alhasi fájdalmakkal is.

Amennyiben a terhességi teszt pozitív, és a fájdalom különösen intenzív és éles, akkor érdemes mielőbb felkeresni egy nőgyógyászt. A méhen kívüli terhesség (tehát mikor a petesejt nem a méhbe ágyazódva kezd fejlődni) egyik tünete ugyanis az erős alhasi görcs. Ez pedig az édesanyára életveszélyes állapot lehet, ezért mielőbbi beavatkozás szükséges.

Vakbélgyulladás

A betegség a vakbél elzáródásának következménye, amit a féregnyúlványban elszaporodott baktériumok okoznak, vagy a probléma kiváltója az emészthetetlen anyagok felhalmozódása is lehet. Ez a bélszakasz irritálódását és duzzadtságát okozza, ami végül gyulladásos megbetegedéshez vezet. Egyik jellemző tünete az erős alhasi fájdalom, ám könnyen megkülönböztethető a menstruációs görcstől azáltal, hogy jobb oldalon és hirtelen jelentkezik, illetve gyakranlázkíséri.

A vakbélgyulladástól kezdve a petefészekrákig sokféle betegség tünete lehet az alhasi fájdalom. Fotó: Getty Images

Gyulladásos bélbetegség

Angol nevéből (Inflammatory bowel disease), IBD-nek rövidítjük és nem összekeverendő a hasonló IBS-sel. A gyulladásos bélbetegség egy összefoglaló kifejezés, amelyet olyan rendellenességek (például colitis ulcerose, Crohn-betegség) leírására használnak, amelyek az emésztőrendszer krónikus gyulladását okozzák. Magyarországon mintegy 45 ezer ember szenved tőle. A hasi görcsökön kívül általában puffadással, hasmenéssel, súlyvesztéssel, kimerültséggel jár együtt, ha pedig már régóta fennáll, depresszióhoz, csontritkuláshoz és ízületi fájdalmakhoz is vezethet.

PCOS és endometriózis

A policisztás ovárium szindróma esetében egy-egy megnagyobbodott, esetleg szétrepedt ciszta okozhat fájdalmat a ciklus bármely szakaszában. Endometriózisnál pedig a méhen kívül felszaporodott és összetapadt méhnyálkahártya válthat ki erős hasi fájdalmat. Mindkettő egyre gyakoribb betegség itthon és világszinten is, ám kialakulásuktól a diagnózisig még mindig viszonylag sok idő (általában több év) telik el. Éppen ezért, ha azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi hónapokban a korábbiaknál többet és erősebben görcsölünk, jelentkezzünk be egy kivizsgálásra.

Petefészekrák

Statisztikák szerint 70 nő közül egynél kialakul petefészekrák élete során, a rosszindulatú daganatos betegségek közül ez a nyolcadik leggyakoribb. A nőgyógyászati rákfajták közül viszont ez a leghalálosabb, mert félreértelmezhető tünetei vagy éppen tünetmentessége miatt sokszor túl későn ismerik fel. Az American Cancer Society (Daganatos Betegségek Amerikai Szövetsége) tájékoztatója szerint a gyakori vagy állandósult alhasi fájdalom az egyik figyelmeztető jele, különösen, ha puffadás, teltségérzet, gyakori vizelési inger és amenstruációkimaradása társul hozzá.

Húgyúti fertőzés

A hólyaghurut sok nő életét keseríti meg, hiszen a gyengébbik nem anatómiai okokból hajlamosabb rá, mint a férfiak. A jól ismert panaszok (gyakori vizelési inger, csípő, fájó érzés pisilés közben) mellett pedig súlyosabb esetben alhasi görcs is jelentkezhet. Mindenképp keressünk fel egy urológust vagy menjünk be a legközelebbi kórház ügyeletére, mert ha a probléma kezeletlenül marad, akkor vese- vagy kismedencegyulladás lehet a szövődménye.

Méhpolip

Ha az alhasi görcs mellett bő, nyákos folyást vagy vérzészavart is tapasztalunk, az méhpolipra utal, amely a méhszövet jóindulatú túlburjánzása, daganata. A leggyakoribb az, amikor a polip a méhnyak csatornájánál, a méhnyak belsejénél alakul ki, másik típusa pedig, amikor a méhen belül a méhnyálkahártyából jön létre. Műtéttel eltávolítható, ám viszonylag gyakran kiújul.