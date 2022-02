Rossz hír az endometriózissal küzdőknek

Az endometriózissal élő nőknél nagyobb valószínűséggel alakul ki korai menopauza, mint azoknál, akiknek nincs endometriózisuk - erősítette meg korábbi vizsgálatok eredményét egy, a JAMA Network Open folyóiratban publikált tanulmány. Ami arra is rávilágít, hogy az endometriózissal küzdő nők esetében - különösen pedig azoknál, akik soha nem szedtek fogamzásgátló tablettát és nem szültek - nagyobb annak valószínűsége, hogy életük reproduktív időszaka (amikor képesek természetesen úton teherbe esni) lerövidül - idézi az Everyday Health oldala Madhavi Kulkarnit, a kutatás vezető szerzőjét, a Michigani Állami Egyetem szülészeti, nőgyógyászati és reproduktív biológia tanszékének kutatóját.

A görcsös hasi fájdalommal járóendometriózisnegatívan befolyásolja az életminőséget.

Ezért veszélyes a fel nem ismert endometriózis

Az endometriózis során a méhnyálkahártya sejtjei a méhüregen kívül máshol is megjelennek, jellemzően a petefészkekben, a hashártya egyes részein, a bélfalban, esetleg a húgyhólyagban, ahol gyulladást, összenövéseket, letapadásokat okozhatnak. Mindez elviselhetetlen, görcsös hasi fájdalommal - amenstruációalkalmával ezek a sejtek is leválnak -, és tartós egészségügyi következményekkel járhat az érintettek számára. Amennyiben az összenövések a petevezetéket is érintik, az elváltozások akár meddőséget is okozhatnak.

A 27 éves Stranszky Annát 2019 őszén operálták meg bélérintettségű endometriózissal. A műtétnek köszönhetően végre búcsút mondhatott kínzó tüneteinek. Azt azonban nem tagadja: se a beavatkozásig vezető út nem volt könnyű, se az, ami utána következett.

A korai menopauza

Korai menopauzának tekintik a szakemberek, ha egy nőnek 40-45 éves kora között - extrém esetben 40 éves kora előtt - teljesen megszűnik a menstruációja: vagyis legalább egy évig nem menstruál. Ez azt jelenti, hogy fokozatosan leáll a petefészkek működése. Csökken, majd megszűnik az ösztrogén- és progeszterontermelés, ami azzal zárul, hogy véget ér a termékeny időszak, amikor egy nő természetes úton teherbe eshet. A 40-45 éves korban bekövetkező menopauza a nők 5-7 százalékát érinti, míg a nők 1-2 százaléka még 40 éves kora előtt átesik rajta - tájékoztatott Stephanie S. Faubion, az Észak-Amerikai Menopauza Társaság orvosi igazgatója.

Mi derült még ki az új tanulmányból?

A Nurses' Health Study II elnevezésű tanulmányba - amellyel a nőknél előforduló főbb krónikus betegségek kockázati tényezőit vizsgálták - több mint 106 ezer, 25 és 42 év közötti premenopauzával küzdő nőt vontak be. A résztvevőknek 1989 és 2015 között kétévente egy kérdőívet kellett kitölteniük, melyben a többi között az a kérdés is szerepelt, hogy elkezdődött-e már náluk a menopauza vagy diagnosztizáltak-e náluk endometriózist. A résztvevőket egészen a kutatás végéig - 2017 májusáig -, vagy a korai menopauza kialakulásáig, egy esetleges rákdiagnózisig, méh-, vagy petefészek eltávolításig, olykor pedig halálukig követték, attól függően, hogy melyik következett be előbb.

Az eredmények azt tükrözik, hogy az endometriózisban szenvedőknél 30 százalékkal megnövekedett a korai menopauza relatív kockázata, számos tényező - köztük a faji hovatartozás, a képzettség, a jövedelem, a dohányzás, az étrend és atesttömegindex- figyelembevételével - összegezte Madhavi Kulkarni. Ami összhangban van a korábban hasonló témában végzett vizsgálatok megállapításával, miszerint a korai menopauza relatív kockázata nagyobb lehet az endometriózisban szenvedőknél. De a kettő nem jár szükségszerűen együtt, a vizsgálatban szereplő endometriózisban szenvedő nők többsége nem küzdött korai menopauzával - derül ki a tanulmányból. A kapott eredmények megerősítéséhez a szakemberek szerint egy minden szempontból átfogóbb, részletesebb, reprezentatív vizsgálatra lesz szükség.