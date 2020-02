PMS és újévi fogadalmak

Kell az erő

Új esztendő, új célok, számos megugrásra váró feladat: sokak számára így indult az év. Azonban a kezdeti lendület gyakran hamar elpárolog. Ennek a fő oka leginkább az, hogy a téli ünnepi időszakban még sokkal inkább érezzük magunkban az erőt és tettrekészséget, mint a későbbi szürke, dolgos hétköznapokban. Ekkor már gyakran tűnhet úgy, hogy hiába fogadtuk meg, hogy túllendülünk a depresszión, ha még az időjárás is ellenünk dolgozik, ahogy bizony kihívást jelent a fogyás is, amikor ránk törnek a falási rohamok. Nehéz betartani, hogy leszokunk a dohányzásról, vagy több türelemmel forduljunk a párunk, családunk felé, amikor sokszor úgy érezzük, hogy a stressz maga alá temet. Különösképpen jellemző lehet mindez amenstruációelőtti időszakban.

Mit jelent a PMS?

Kiknél jelentkezik leggyakrabban a PMS? Részletek itt.

Kifejezetten sok nő találkozik rendszeresen a menstruáció előtt 7-10 nappal jelentkező kellemetlen tünetekkel, amelyet premenstruációs szindrómának, vagy röviden PMS-nek nevezünk. A változatos testi és lelki tünetek akkor jelennek meg, ha az anyasági hormonnak is nevezett prolaktin szintje megemelkedik, és a ciklust vezérlő ösztrogén (tüszőhormon) túlsúlyba kerül a progeszteronnal (sárgatesthormonnal) szemben. A problémát tovább súlyosbíthatja még a szervezet vízháztartási zavara, a mozgáshiányos életmód, illetve a stressz is. Bár a hormonváltozások okozta tünetekre jellemző, hogy nagyjából a vérzés kezdete utáni 1-2 napon belül maguktól megszűnnek, ameddig tartanak, kifejezetten kínzóak lehetnek.

A PMS tünetei pokollá tehetik a nők napjait. Fotó: iStock

Változatos tünetek

PMS során több mint 150 különböző tünet jelentkezhet. Ilyen például a vízvisszatartás miatti mellfeszülés, a láb- és kézdagadás (ödéma), illetve az ezzel összefüggésben lévő súlygyarapodás. Gyakran előfordul továbbá fejfájás, migrén, alhasi görcsök vagy különböző bőrproblémák. A lelki tünetek akár a fizikaiaknál is erőteljesebbek lehetnek: szorongás, depresszió, labilis hangulat, túlérzékenység, idegesség vagy éppen szélsőséges kedélyingadozás. Vannak, akik a PMS folyamán fokozott étvágytól, mások pedig fáradékonyságtól vagy alvászavartól szenvednek. Gyengülhet a koncentráció és változhat a szexuális vágy, azaz a libidó is.

Törődjünk magunkkal!

A hormonváltozás miatti nehéz napok nem intézhetőek el azzal, hogy ez csak "női hiszti", hiszen a tünetek nem ok nélkül jönnek létre és nagyon is valósak. Azonban enyhíteni lehet rajtuk például pozitív hozzáállással, intenzív testmozgással, illetve egészséges táplálkozással. Ha a szervezetünk hajlamos a vízvisszatartásra, csökkentsük a sóbevitelt, ha pedig ilyenkor jellemzően fejfájással küzdünk, kerüljük az olyan ételeket, mint például a csokoládé, a vörösbor, az érett sajtok vagy a pácolt, feldolgozott húsok. Fontos, hogy szánjunk magunkra több időt ezekben a napokban és tanuljunk meg lazítani. Vegyünk illatos fürdőt, vackoljuk be magunkat a takaró alá és olvassunk könyvet, nézzünk filmeket, hallgassunk zenét, mozogjunk a friss levegőn, továbbá szervezzünk olyan programokat, amik segítenek kikapcsolódni.

Természetes gyógymód: a barátcserje

Segítségül hívhatunk gyógynövényeket is, például a barátcserjét, amelyet már az ókorban is használtak nőgyógyászati panaszok enyhítésére. A barátcserje hatóanyagai ugyanis - mostanra már igazoltan - képesek pozitívan befolyásolni a női hormonális működést, és ezáltal megkönnyíteni a menstruáció előtti napokat is.

A patikákban vény nélkül kaphatóak olyan készítmények, amelyek koncentráltan tartalmazzák a gyógynövény hatóanyagát, így rendszeres alkalmazásukkal hatékonyan csökkenthetjük a PMS miatt fellépő testi és lelki tüneteket. A barátcserje hormonális fogamzásgátlók mellett is használható, ráadásul a PMS során jelentkező tünetek enyhítése mellett segítséget nyújt a különböző menstruációs cikluszavarok esetén is.