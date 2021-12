A premenstruációs szindróma (PMS) elnevezés egy olyan tünetegyüttest takar, amely a havi vérzés előtt jelentkező fizikai, érzelmi, illetve viselkedésbeli panaszokat és változásokat foglalja magába. A kellemetlen tünetek általában a menstruációt megelőző héten jelentkeznek, majd a vérzés első napjaiban rendszerint elmúlnak. A PMS a 20 és 40 év közötti korosztályban fordul elő a leggyakrabban, de akár már serdülőkorban jelentkezhetnek a kínzó panaszok.

A PMS jellemző tünetei

A premenstruációs szindrómának 150 különféle tünete lehet: vannak köztük lelki panaszok, gyomor- és bélpanaszok, vegetatív zavarok, sőt bőrtünetek is. Az érintettek leggyakrabban ingerlékenységre, cukoréhségre, alvászavarokra, levertségre, puffadásra, alhasi görcsökre, mellfeszülésre és pattanásos bőrre panaszkodnak, de sokaknál fejfájás, hasmenés, hányinger és hányás is előfordul.

Sokan nem is tudnak róla, hogy a menstruációjuk előtt jelentkező, kínzó és sokszor bosszantó panaszokért jó eséllyel a premenstruációs szindróma (PMS), vagy annak súlyosabb változata, a premenstruális diszfóriás zavar (PMDD) felelős.

Érdekesség, hogy a tapasztalatok szerint még azoknál a nőknél is jelentkezhetnek a PMS tünetei, akik korábban méheltávolításon estek át, amennyiben maradt legalább egy működőképes petefészkük. A tünetek jelentkezésében ismert a családi halmozódás is: ha édesanyánk vagy nővérünk PMS-től szenved, akkor a tünetek valószínűleg bennünket is érinteni fognak.

Hogy ki melyik hónapban mennyire érzi magát rosszul a menzesze előtt, az egyénenként változhat, ugyanakkor nem árt tudni, hogy a panaszok az életkorral, illetve a stressz miatt akár súlyosbodhatnak is.

Milyen jellegzetességei vannak a PMS-nek a különböző életszakaszokban?

20-as életévek: ebben az időszakban a PMS leginkább egy hullámvasúthoz hasonlít. Szakértők szerint a premenstruációs szindróma a nők reproduktív éveinek elején, valamint végén szokott a legsúlyosabban jelentkezni. Az okok egyrészt az ebben az időszakban jelentkező hormonális ingadozásokra és a fiatal nők életmódjára vezethetők vissza. A huszonéves nők számára a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás még nem feltétlenül jelent prioritást, továbbá ők jellemzően rendszertelenebbül is étkeznek, mint az idősebb korosztály. Altalában többet dohányoznak, valamint gyakrabban fogyasztanak alkoholt is - ezen tényezők pedig mind-mind erősíthetik a PMS-sel járó tüneteket.

30-as életévek: ebben az időszakban a PMS kicsit "megszelídül": a tünetek már nem annyira szélsőségesek, mint korábban voltak. Adatok szerint a 30-as éveikben járó nőknél vagy általánosságban kevesebb tünet jelentkezik, vagy a tüneteik már kevésbé súlyosak. A javulás egyik oka, hogy a nők nagy része ebben az életkorban vág bele a gyerekvállalásba, és a terhesség, valamint a szoptatás enyhíteni tudja a PMS okozta panaszokat - illetve mivel a várandósság alatt nincs menzesz, így ama 9 hónap során a PMS sem jelentkezik. Ennek ellenére az is előfordulhat, hogy egyeseknél éppen a 30-as éveikben súlyosbodik leginkább a premenstruációs szindróma. A tünetek erősödése általában azoknál a nőknél figyelhető meg, akik a 20-as éveikben fogamzásgátlót szedtek, amit a 30-as éveikben abbahagytak, mert már gyermeket akartak. Mivel a fogamzásgátló elhagyása után intenzív hormonális változások következnek be a szervezetben, ezért amíg nem sikerül a fogantatás, addig akár súlyos PMS-tünetekkel is szembenézhetnek.

A kellemetlen tünetek általában a menstruációt megelőző héten jelentkeznek. Fotó: Getty Images

40-es életévek: a 40-es évek elején a PMS tünetei hasonlóak lehetnek ahhoz, mint amit a 30-as éveinkben tapasztaltunk, ám amint elkezdünk közeledni a perimenopauzához (azaz a menopauza előtt 5-10 évvel), jó eséllyel ismét fel fognak erősödni a panaszok. Tovább nehezítheti a nők életét, hogy a csökkenő hormonszint miatt a menstruáció ebben az időszakban sokaknál elkezd rendszertelenné válni. Ez pedig azt jelenti, hogy a 40-es éveikben járó nők nem feltétlenül tudják előre kiszámolni, mikor számíthatnak a hangulatváltásokra, kimerültségre és hasonlókra.

Mit lehet tenni?

A kellemetlen tüneteket már életmódbeli változtatásokkal is enyhíthetjük. Fontos például, hogy beiktassuk az életünkbe a rendszeres testmozgást, illetve hogy odafigyeljünk az egészséges táplálkozásra. A PMS időszakában ajánlott például csökkenteni a cukor, a tejtermékek és az állati zsírok bevitelét, az alkoholt és a koffeint pedig jobb teljesen elhagyni. De a B6-vitamin és a kalcium is beválhat a kínzó panaszok ellen.

Mindezek mellett arról is fontos tudni, hogy számos olyan gyógynövényes készítmény kapható ma már a patikákban, amelyek amellett, hogy segítik a PMS tüneteinek csökkentését, a menstruációs ciklus szabályozásában is segítséget nyújthatnak.

Premens - a hormonmentes segítség

A PMS gyógyszeres terápiáját korábban döntően a hormonális vagy a hormonreceptorokra ható készítmények adták, e szerek szedése azonban sok esetben súlyos mellékhatásokkal járt együtt. A hormontartalmú gyógyszerekkel szemben a Premens tabletta összetevője egy természetes anyag, a barátcserje-kivonat, amely bizonyítottan csökkentheti a PMS tüneteit.

A barátcserje rendkívül hasznos gyógynövény, amelynek termését már az ókorban és a középkorban is használták nőgyógyászati panaszokra. A barátcserje előnye, hogy hatóanyagai nemcsak a premenstruációs szindróma tüneteit képesek enyhíteni, hanem a menstruációs ciklus zavarának szabályozására is alkalmasak lehetnek. A Premens tabletta tehát egyaránt segítségünkre lehet, ha PMS-től szenvedünk, illetve akkor is, ha rendszertelen vérzéssel, cikluszavarral küzdünk. Szedését az optimális hatás elérése érdekében legalább 3 hónapon keresztül javasolt folytatni.

Érdekesség, hogy egy hazai kutatócsoport nemrég publikálta az első olyan összehasonlító vizsgálatot, amelyben a szigorú szakmai kritériumoknak megfelelően a barátcserje-tartalmú készítmények hatóanyagának minőségét és dózisát tanulmányozták. Megállapították, hogy a PMS tünetei 15 mg-nál nagyobb dózisú, gyógyszerminőségű barátcserje-kezelés hatására több mint kétszer nagyobb mértékben enyhülnek, mint kezelés nélkül. A kutatócsoport olyan megfelelően ellenőrzött és állandó összetételű, gyógyszerminőségű készítményeket vizsgált, amelyek közül hazánkban jelenleg csak a Premens készítményhez lehet vény nélküli gyógyszerként hozzáférni.

Vény nélkül kapható, barátcserjekivonat-tartalmú gyógyszer