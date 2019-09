Akár a tengerparton, akár egy medence partján kívánjuk eltölteni szabadságunkat, nekünk, nőknek bizony elővigyázatosnak kell lennünk, egyes intim női betegségek ugyanis könnyen rányomhatják bélyegüket a pihenésünkre. Fontos tudnunk, hogy a medencék vagy természetes vizek a baktériumok melegágyaként szolgálnak, ez pedig azt jelenti, hogy még az önfeledt vakációnk alatt is szem előtt kell tartanunk néhány intim szabályt.

Mire figyeljünk nyaralás alatt?

A hüvelyi fertőzések hátterében általában a hüvelyi pH hirtelen megváltozása áll. Ha minden rendben van odalent, akkor az egészséges hüvely enyhén savas kémhatású. A savas kémhatásért a hüvely váladékában nagy számban megtalálható Lactobacillusok felelősek. Ezek a jó baktériumok állítják elő a kémhatást biztosító tejsavat, ami védelmet nyújt a hüvelynek a fertőzésekkel szemben.

Az önfeledt vakációnk alatt is szem előtt kell tartanunk néhány szabályt. Fotó: iStock

A hüvelyi pH azonban akár banális okok miatt is megváltozhat, és a savasból a lúgos felé tolódhat el. Ha ez megtörténik, akkor a hüvely védelmi rendszere meggyengül, és könnyen elszaporodhatnak az gyulladást előidéző kórokozók. Hogy mik azok a gyakran banálisnak tűnő okok, amelyek felboríthatják a hüvelyi pH kényes egyensúlyát? Sajnos elég sok minden. Vannak általános kockázati tényezők, mint például egy antibiotikum-kúra, a stresszes életmód, vagy akár a túlzásba vitt intim tisztálkodás - és léteznek a kifejezetten nyaralás, vakáció alatt jellemző rizikófaktorok. Lássuk, melyek ezek!



Strandolás

Bizony, maga a strandolás is felboríthatja a hüvelyi egyensúlyt. Gondolhatnánk, hogy a medence klóros vize olyan erős fertőtlenítő hatású, hogy nekünk már nem kell aggódnunk a baktériumok miatt, ám ez nincs teljesen így. Pontosabban éppen az a baj, hogy a klór nemcsak a vízben lévő kórokozókat pusztítja el, hanem felszivárogva a hüvelybe elpusztíthatja a tejsavat termelő jó baktériumokat is.

De akkor sem vagyunk feltétlenül jobb helyzetben, ha a strand helyett a természetes vizeket választjuk. Vannak ugyanis nők, akiknek olyan érzékeny a hüvelyflórája, hogy még a természetes vizekben való megmártózás is felborítja náluk az egyensúlyt.

Nedves fürdőruha

Fontos szabály, hogy fürdőzés után mindig cseréljük le a nedves fürdőruhánkat. Hogy miért? A fürdőruhák a legtöbb esetben nem jól szellőző pamutból, hanem szoros lycrából készülnek, így a nedves, meleg környezetben könnyen befülledhetnek. Ez kedvező feltételeket teremt a hüvelyflórában élő kórokozók gyors szaporodásának, ami pedig a jók és a rosszak közti egészséges egyensúly megbomlásához vezet.

Átizzadt fehérnemű

A melegben átizzadt fehérneművel is hasonló a helyzet. Éppen ezért egy kimerítő túrázás vagy városnézés után érdemes az izzadt fehérneműnket minél hamarabb szárazra cserélni!

Nyári kalandok

Hab a tortán: még a szerelmi életünk is bajt okozhat. A fokozott szexuális aktivitás, egy új partner, vagy a gyakori partnercsere is megzavarhatja a hüvely egyensúlyát. Hogy csökkentsük ennek esélyét, fontos, hogy óvszerrel védekezzünk.

Ha mégis felborul az egyensúly...

Mi történik akkor, ha minden igyekezetünk ellenére mégis csak megváltozik a hüvelyünk kémhatása? Nos, védtelenebbé válunk a különféle kórokozókkal szemben. Ha pedig hüvelyben elszaporodnak a kórokozók, onnan már csak egy lépés a hüvelyfertőzés kialakulása. Az egyik leggyakrabban megjelenő fertőzés a bakteriális vaginózis, melyet a hüvelyben elszaporodó baktériumok, egyebek mellett az E.coli baktérium okoz. Jellemző tünete a bőséges, híg, szürkésfehér és erősen halszagú hüvelyi folyás, valamint a folyáshoz társuló csípő, viszkető érzés. Nem árt tudni, hogy a bakteriális vaginózis kiújulásra igencsak hajlamos betegség, ami azt jelenti, hogy a sikeres kezelés ellenére is gyakran visszatérhetnek a kellemetlen tünetek.

A felfázásról is beszélnünk kell

Ha mindez nem lenne már így is elég, van még egy női nyavalya, ami a bakteriális vaginózishoz hasonlóan gyakran megkeserítheti a vakáció napjait. Bár köznapi elnevezése arra engedne következtetni, hogy a felfázáshoz hidegre van szükség, ez nincs teljesen így. A betegség pontosabb elnevezése hólyaghurut, kialakulását pedig nem igazán befolyásolja a hőmérséklet. A tünetegyüttest a húgyhólyagba bejutott kórokozók, leggyakrabban a bélflórából származó E. coli baktériumok okozzák, a kellemetlen panaszok pedig szinte egyik pillanatról a másikra jelentkezhetnek. Akinek volt már felfázása, tudja jól, miről beszélünk: a folyamatos vizelési inger, a vizelés közben jelentkező fájdalom csak a jéghegy csúcsa. Az előre betervezett programokat egy csapásra tönkreteheti az állandó vécére rohangálás, főleg úgy, hogy a pisilés meg sem hozza a várt megkönnyebbülést. A sürgető inger miatt egyre csak a vécére szaladgálunk, miközben lehet, hogy már egy csepp vizeletet sem tudunk kipréselni magunkból. És hogy mire figyeljünk, hogy a nyaralásunkba ne rondítson bele egy csúnya felfázás?

Vizes fürdőruha

A felfázás kialakulásában is szerepet játszhat az a fránya, vizes fürdőruha. A hólyaghurut ugyanis könnyen kialakulhat olyankor, ha az alhasi tájékunk lehűl. A hidegtől lelassul a keringés, és a szervezetünk ilyen állapotban nem biztos, hogy vissza tudja verni a kívülről érkező betolakodók támadását. Ez pedig könnyen megtörténhet, ha strandolás után nem törölközünk meg rendesen, nem öltözünk át, és még órákig a hideg, vizes fürdőruhában mászkálunk.

Intenzív szex

Nem véletlenül nevezik a hólyaghurutot "nászutas betegségnek" is. Szex során ugyanis könnyen a húgycsőnyílás közelébe kerülhetnek a bél- és a hüvelyflórában élő különféle baktériumok, így az E.coli baktériumok is, majd a húgycsövön keresztül feljuthatnak a hólyagba, ahol elszaporodva kellemetlen panaszokat okozhatnak. Hogy elkerüljük a hólyaghurut kialakulását, fontos, hogy aktus után mindig menjünk el pisilni, így nehezebben tapadnak meg a húgyhólyag falán a baktériumok.

A legfontosabb szabályok

Tudjuk, mindez elsőre soknak és kicsit ijesztőnek is tűnhet, de ha tudatosak vagyunk és odafigyelünk magunkra, akkor kellemetlenségek nélkül élvezhetjük majd őszi vakációnkat. A következőkben összesítettük és még egyszer sorra vettük azokat a legfontosabb szabályokat, amelyek segítségével nyaralás alatt is megvédhetjük intim egészségünket.

Ne üldögéljünk sokáig a sekély vízben!

A medencéből kilépve mindig zuhanyozzunk le, töröljük magunkat szárazra, a vizes fürdőruhát pedig cseréljük le!

Ha beleizzadtunk fehérneműnkbe, minél előbb cseréljük le szárazra!

Ne használjuk más törölközőjét!

Csomagoljunk magunkkal intim törlőkendőt.

Használjunk kézfertőtlenítőt a nyilvános vécék használata előtt és után is! Jobb, ha az ülőkére nem ülünk rá, mert a felület még vécépapírral való letakargatás után sem teljesen biztonságos.

Igyunk sok folyadékot és ne tartogassuk a vizeletet! A hólyag gyakori ürítésével ugyanis a baktériumoknak sem adunk esélyt megtapadni szervezetünkben.

Tartsuk észben, hogy a több partnerrel való szexuális érintkezés nagyban növeli a nemi úton közvetített betegségek, vagy a húgyúti fertőzések rizikóját. Használjunk mindig óvszert, és az aktus után menjünk el pisilni!

Ha biztosra akarunk menni...

Mielőtt eszeveszett öngyógyításba kezdenénk, fontos hangsúlyozni, hogy ha a fent említett tünetek először jelentkeznek nálunk, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. A megfelelő kezelés kiválasztásához, valamint a gyógyuláshoz ugyanis pontos orvosi diagnózisra van szükség. Ha azonban korábban már volt alkalmunk megtapasztalni a felfázás gyötrelmeit, vagy gyakran szenvedünk visszatérő bakteriális hüvelyfertőzéstől, akkor jó, ha tudjuk, hogy a segítség szinte karnyújtásnyira van tőlünk. Ilyen esetben gondolkodjunk előre, vigyük magunkkal a már bevált patikaszereket, és ne adjunk esélyt az intim fertőzések kialakulásának!

Vitagyn C tejsavas hüvelykrém

Érdemes nyaralásunkra magunkkal vinnünk egy doboz Vitagyn C tejsavas hüvelykrémet, amely segíthet a bakteriális vaginózis megelőzésében, illetve enyhítheti a már kialakult fertőzés tüneteit. Segítségünkre lehet a visszatérő húgyúti fertőzések megelőzésében is. A Vitagyn C hüvelykrém helyreállítja és fenntartja a hüvely élettani pH-értékét, így megakadályozza, hogy létrejöjjenek a bakteriális vaginózis kialakulásának kedvező feltételei. Mindez pedig egyedülálló összetételének köszönhető: a tejsavas hüvelykrém C-vitamin mellett ezüstöt és prebiotikumot is tartalmaz. A krém vény nélkül kapható, a dobozban pedig praktikus, egyszer használatos applikátorokat is találunk, amelyekkel pontosan és higiénikusan adagolhatjuk a szükséges mennyiséget.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Urzinol

Az enyhe hólyaghurut kezdeti, hirtelen fellépő, kellemetlen tüneteit Urzinol tablettával is csillapíthatjuk. Ez a medveszőlőlevél­kivonat-tartalmú, vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer enyhíti a sürgető vizelési ingert és a hólyagürítéssel járó égő érzést. A medveszőlőlevél a húgyutak betegségeiben évszázadok óta bevált gyógynövény, amely bizonyítottan gyulladáscsökkentő, antibakteriális és fertőtlenítő hatású.

Vény nélkül kapható, medveszőlőlevélkivonat-tartalmú hagyományos növényi gyógyszer