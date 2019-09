Náthaszerek, melyek károsak a vaginára

Antihisztaminok

Az antihisztaminok az allergia elleni gyógyszerek fő összetevői, de sok megfázás elleni szerben is megtalálhatóak, ugyanis segítenek dehidratálni az orrnyálkahártyát, így enyhítve a kellemetlen tüneteket, a tüsszögést, az orrfolyást. A probléma, hogy az antihisztaminok nemcsak az orr, hanem például a hüvely nyálkahártyáját is kiszárítják. Nem ritka, hogy antihisztamint szedő náthás betegek hüvelyszárazságot tapasztalnak, ami pedig még szexuális életükre is rányomja a bélyegét.

Az antihisztaminok nem csak az orr nyálkahártyáját szárítják ki

Antibiotikumok

A megfázásra szedett antibiotikumok nemcsak a bélflórát károsítják, hanem rombolják a hüvely természetes védelmi rendszerét is. Ha pedig a vaginában élő baktériumok egyensúlya felborul, azaz a jótékony Lactobacillusok száma csökken, akkor elszaporodhatnak a baktériumok, amelyek gyulladást okoznak. Ekkor leggyakrabban kínzó viszkető érzéssel, bő folyással járó gombás hüvelygyulladás szokott kialakulni.

Dekongesztánsok

Az antihisztaminokhoz hasonlóan a dekongesztánsok hatékonysága is az erek összehúzásában, így a nyálkahártya dehidrálásában rejlik, ami ebben az esetben is hatással lehet a hüvelyre. A kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes lehet egyeztetni kezelőorvosunkkal, és más hatóanyagú gyógyszerre váltani.

Forrás: health.com