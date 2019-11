Mit tegyünk, ha felfáztunk?

Afelfázáskét típusa - kattintson a részletekért!

Felmérések szerint élete során minden nő felfázik legalább egyszer, és persze vannak, akik többször is. A visszatérő hólyaghuruttól közel minden harmadik nő szenved, és ebben az urológusok szerint a hajlam legalább akkora szerepet játszik, mint a szervi sajátosságok. A nők gyakrabban fáznak fel, mint a férfiak, ugyanis húgycsövük sokkal rövidebb, így a kórokozók könnyebben és gyorsabban jutnak el a húgyhólyagba. Leginkább a 18 és 40 év közötti nők érintettek, de idősebb korban is jellemző lehet a hólyaghurut, igaz ekkor már más okok miatt.

Milyen tüneteket okoz a felfázás?

A legjellemzőbb tünet a gyakori és sürgető vizelési inger. Emellett előfordul, hogy csak kis mennyiségű vizelet ürül, és megkönnyebbülést sem okoz, hiszen olyan, mintha nem tudnánk kiüríteni a hólyagunkat. A vizelet lehet zavaros, vagy egyenesen véres, és a megszokottól eltérő szagú is. Kísérheti égő, csípő érzés, vagy alhasi görcsök, illetve konkrétfájdalomis a szeméremcsont fölött. Ha hőemelkedés, hidegrázás is jelentkezik, már valamiféle szövődményre is gyanakodnunk kell.

Amennyiben a panaszaink enyhék, és még kezdeti szakaszában "csíptük nyakon" a kórt, akkor bőséges folyadékfogyasztás mellett gyógyhatású készítményekkel, gyógynövényekkel, vagy patikában kapható, nem vényköteles gyógyszerekkel még elmulaszthatjuk a tüneteket. Ha azonban a panaszok az otthoni kezelés ellenére pár nap alatt nem múlnak el, vagy esetleg erősödnek, netán láz, deréktáji fájdalom is jelentkezik, akkor mielőbb keressük fel az orvosunkat.

A felfázás legjellemzőbb tünete a gyakori és sürgető vizelési inger. Fotó: iStock

Mi köze van a betegségnek a hideghez?

Ha tartós hideg éri az alhasi tájékot, akkor összeszűkülnek az erek, és a vérkeringés is lelassul. Ez azzal is együtt jár, hogy ezen a testtájon gyengül a szervezet ellenálló képessége, mivel kevesebb olyan sejt jut el a vérrel a húgyhólyaghoz, amelyek fontosak a kórokozók elleni védekezésben. Emiatt a húgyhólyag jóval kiszolgáltatottabbá válik. Márpedig a nők anatómiai adottságai, a már említett rövid húgycső miatt a kórokozók, köztük a hólyaghurutot leggyakrabban okozóE. colibaktériumok könnyebben jutnak el a húgyvezetéken keresztül a hólyaghoz, amelynek falán megtapadva, ott elszaporodva gyulladást okoznak. És hogy honnan támadnak? Gyakran a végbél vagy a hüvely felől, hiszen a nőknél ezek közel vannak a húgycsőnyíláshoz. A fertőzést el lehet kapni szinte bárhol, uszodában, fürdőben, vagy olyan illemhelyen, amelyet sokan használnak, garanciát még az sem jelent, ha látszólag kifogástalanok a higiéniai viszonyok.

A felfázás, avagy hólyaghurut megfékezésében fontos az időtényező. A betegséget a kezdeti szakaszban érdemes elkezdeni kezelni, hiszen a hólyagban megtelepedett baktériumok rendkívül gyorsan szaporodnak: körülbelül 20 perc alatt megduplázódik a számuk.

Mit tehetünk ellene?

A legfontosabb, hogy már az első tünetek észlelésekor avatkozzunk közbe. Ilyenkor még nem kell orvoshoz fordulni, hiszen az egészségesimmunrendszerképes felülkerekedni, ha segítünk neki bőséges folyadékfogyasztással és tünetenyhítő szerekkel. A gyógynövényteák közül a medveszőlőt, tőzegáfonyát, cickafarkot vagy a csalánt érdemes kipróbálni. Sajnos az ízüket nem mindenki találja kellemesnek, ráadásul mellékhatásokat - émelygés, hányinger, hányás, gyomorirritáció - is okozhatnak. Ha ezeket szeretnénk elkerülni, keressünk a patikákban tablettás, kapszulás készítményeket, szirupokat. Amennyiben csak enyhe panaszaink vannak, a teák és az említett patikai termékek, valamint recept nélkül kapható fájdalom- és gyulladáscsökkentők, görcsoldók is elegendő segítséget jelenthetnek. Figyeljünk arra is, hogy lehetőleg minél gyakrabban ürítsük ki a hólyagunkat, hiszen a pangó vizeletben fokozott tempóban szaporodhatnak a baktériumok. Vehetünk meleg ülőfürdőt, vagy tehetünk meleg vizes palackot az alhasunkra, ami szintén görcsoldó hatású.

Ha a tünetek mégis erősödnének, akkor orvoshoz kell fordulni, aki ilyen esetekben jellemzően antibiotikumot ír fel. Fontos tudni, hogy a kúrát akkor is az orvos által javasolt ideig kell folytatni, ha már enyhültek a tüneteink. Antibiotikum mellett is szükséges a sok folyadék fogyasztása, hiszen ezzel tisztítjuk a hólyagot, gyakorlatilag kimossuk belőle a bacilusokat. Lehetőleg szénsavmentes vizet, teát vagy gyümölcslevet fogyasszunk, és tartózkodjunk a magas cukor-, alkohol-, illetve koffeintartalmú italoktól.